Φαίη Σκορδά: «Τρομοκρατήθηκα - Δεν θα παντρευτώ ποτέ»

Τι είπε η παρουσιάστρια για τον γάμο με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

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Πηγή: NDP photo Agency/Mega

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Το τριήμερο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, με κάθε νέα λεπτομέρεια να γίνεται θέμα συζήτησης. Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν την εντυπωσιακή διοργάνωση ήταν και η Φαίη Σκορδά, η οποία δεν έκρυψε την έκπληξή της για το πόσο οργανωμένα έχουν σχεδιαστεί τα πάντα.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Buongiorno έκανε μια χιουμοριστική αναφορά και στον δικό της γάμο με τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με την ατάκα της να προκαλεί γέλια στο πλατό.

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Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν είδε το πρόγραμμα του γάμου

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως έμεινε άφωνη βλέποντας τις λεπτομέρειες του γάμους το  τριήμερο αυτό στην Πάρο.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό ανέφερε: «Μιλάμε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Έχουν κάνει -μόνο τις οδηγίες που διάβαζα- τέτοια προετοιμασία… Έκανα 10 λεπτά για να διαβάσω τις οδηγίες και τις επιλογές. Τι θα γίνει την Παρασκευή και τι ώρα. Τρομοκρατήθηκα και λέω ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ.»

Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα πρώτα στιγμιότυπα πριν το γαμήλιο πάρτι στην Πάρο

Η αυθόρμητη εξομολόγησή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους συνεργάτες της να ξεσπούν σε γέλια και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να συζητιέται ήδη έντονα στα social media.

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Ο γάμος της Σκορδά μετατίθεται για αργότερα

Η προγραμματισμένη τέλεση του γάμου της Φαίης Σκορδά και του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, φαίνεται πως μετατίθεται για αργότερα. 

Όπως αναφέρεται, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να βάλει προσωρινά σε δεύτερη μοίρα τις προετοιμασίες του γάμου, καθώς αυτή την περίοδο η προτεραιότητά της είναι η εύρεση νέας επαγγελματικής στέγης μετά το «διαζύγιο» με το Mega. Η ίδια φέρεται να συζήτησε ανοιχτά το θέμα με τον σύντροφό της και αποφάσισαν από κοινού ότι η αναβολή είναι η πιο λογική επιλογή μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα.

Το ζευγάρι βρίσκεται μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει τη σχέση τους, καθώς θεωρούν πως λίγοι μήνες καθυστέρησης δεν αλλάζουν την ουσία της κοινής τους πορείας.

Η ίδια η παρουσιάστρια άφησε να εννοηθεί ότι ο γάμος δεν θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής της απάντησε σε ευχές συνεργάτη της, προκαλώντας έκπληξη αφού μέχρι πρότινος ο σχεδιασμός έκανε λόγο για τελετή στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.

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