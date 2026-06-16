Οι προετοιμασίες για έναν γάμο συνοδεύονται συνήθως από πολλές αποφάσεις, άγχος αλλά και όμορφες στιγμές. Η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη φάση της ζωής της, καθώς το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, η συζήτηση στράφηκε στα νυφικά χτενίσματα και στις τάσεις που κυριαρχούν τη φετινή σεζόν. Ο hair stylist Στέφανος Βασιλάκης παρουσίασε προτάσεις και ιδέες για τις μέλλουσες νύφες, με τους συνεργάτες της παρουσιάστριας να βρίσκουν την ευκαιρία να τη ρωτήσουν αν έχει ήδη αποφασίσει πώς θα είναι η δική της εμφάνιση την ημέρα του γάμου της.

Η Φαίη Σκορδά δεν δίστασε να απαντήσει με ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται ακόμη στην αρχή των αποφάσεων και δεν έχει καταλήξει ούτε στο νυφικό ούτε στο χτένισμα που θα επιλέξει.

Όπως εξήγησε, επιθυμεί να ζήσει όλη τη διαδικασία χωρίς βιασύνη και χωρίς την πίεση που συχνά συνοδεύει τέτοιες περιστάσεις, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για μια όμορφη περίοδο που θέλει να απολαύσει στο έπακρο.

«Δεν ξέρω τι μαλλιά θα κάνω, πρέπει να βρούμε το ρούχο πρώτα. Επειδή είναι κάτι, το οποίο είναι ευχάριστο, θέλω να το ευχαριστηθώ, θέλω να γίνει με άνεση και όχι με πίεση. Θα ραφτούμε…», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, χαμογελώντας στον αέρα της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει διαχρονικά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει κάθε πτυχή της ζωής της, η ίδια αποφεύγει να μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της και τις προσωπικές της σχέσεις.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αφήσει να φανεί πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Η σχέση της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη μετρά πλέον περίπου πέντε χρόνια και, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει χτίσει μια ιδιαίτερα ισορροπημένη και δυνατή σχέση.

Το ενδεχόμενο ενός γάμου βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των συζητήσεων, χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει δημόσια συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, οι πρόσφατες αναφορές της Φαίης Σκορδά στις προετοιμασίες και στις επιλογές που καλείται να κάνει για τη μεγάλη ημέρα φαίνεται πως ενισχύουν τα σενάρια που τη θέλουν να ετοιμάζεται για ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Μέχρι τότε, η ίδια δείχνει αποφασισμένη να απολαύσει κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς άγχος και χρονοδιαγράμματα, δίνοντας προτεραιότητα στη χαρά και τη συγκίνηση που συνοδεύουν μια τόσο ξεχωριστή στιγμή.

