Βίκυ Κάβουρα: Τα σπάνια ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει η Βίκυ Κάβουρα για τη σχέση της με την πίστη σε προηγούμενη συνέντευξή της/ βίντεο από Alpha


Μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της διανύει η Βίκυ Κάβουρα καθώς μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Τζαβέλλα καμαρώνουν τη μονάκριβη κορούλα τους η οποία γεννήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. 

Η Βίκυ Κάβουρα με την κορούλα της/ φωτογραφίες από NDP/ Νίκος Ζότος 

Η Βίκυ Κάβουρα με την κορούλα της/ φωτογραφίες από NDP/ Νίκος Ζότος 
 

H ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε για πρώτη φορά μέσα από έναν μικρό ρόλο που είχε παίξει στη σειρά “Μίλα μου βρώμικα” το 2009 ενώ μετά την είδαμε στον τρίτο κύκλο της σειράς “Κλεμμένα Όνειρα” αποκάλυψε στην εφημερίδα On Time, τα δύο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της. Το ένα, όπως τόνισε, προέρχεται από τον Άγιο Ραφαήλ που είναι και ο προστάτης της. 

Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα

“Σίγουρα, ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, αλλά το τι έχει ζήσει ο καθένας μας είναι εντελώς δικό του βίωμα και θέλω να το κρατήσω για μένα. Θα πω μόνο ότι την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία” τόνισε η ηθοποιός.

Bίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας πριν έναν χρόνο στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP

Bίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας πριν έναν χρόνο στα μπουζούκια/ φωτογραφία από NDP
 

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας είναι μαζί 3,5 χρόνια και οι δυο τους κρατάνε τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει είχε αναφερθεί στη μητρότητα αναφέροντας χαρακτηριστικά πως την έκανε να νιώσει νέα συναισθήματα και πως δεν της λείπουν πράγματα που έκανε πριν γίνει μαμά. 

Βίκυ Κάβουρα: Έτσι ευχήθηκε στον Γιώργο Τζαβέλλα για τα γενέθλιά του

Βίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας έγιναν γονείς για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024. 


 

