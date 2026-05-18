Πώς βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, που έρχονται να ανακατέψουν το πολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.



Όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας είναι ο «διάβολος που ξέρει» η ΝΔ, υπό την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης τον αντιμετώπισε και το 2019 και το 2023. Άρα η συνταγή είναι ίδια και η παρουσία του μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά εντός ΝΔ, καθώς συγκρίνεται η επταετία της ΝΔ με την τετραετία του κ. Τσίπρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα πηγαδάκια του συνεδρίου της ΝΔ πολλοί εκτιμούσαν ότι το κόμμα Τσίπρα θα διεμβολισει το ΠΑΣΟΚ και σε αυτό θα δημιουργήσει ουσιαστικό πρόβλημα.

Τα πρώτα «καρφιά» για τη Μαρία Καρυστιανού και το «πέρασμα» στη Βόρεια Ελλάδα

Σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στη ΝΔ θεωρούν ότι θα έχουν ελάχιστες διαρροές και ότι η κα Καρυστιανού θα διεμβολίσει ουσιαστικά μικρότερα κόμματα, όπως η ΝΙΚΗ και η Ελληνική Λύση. Δεν είναι τυχαίες οι πρώτες βολές για ταύτισή της με τη Ρωσία.

Όμως η δημοφιλία της κ. Καρυστιανού στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ως πρόσωπο πάει καλά σε κυλιόμενες μετρήσεις, σημαίνει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε ψηφοφόρους της ΝΔ το 2023 που αυτή την ώρα είναι στους αναποφάσιστους.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι τα νέα κόμματα θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα

Κυβερνητικό στέλεχος πάντως προέβη στην εκτίμηση, όπως τόνισε ο Γ. Ευγενίδης, ότι τα νέα κόμματα δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, αλλά προφανώς θα αντικαταστήσουν ή και θα «κοντύνουν» άλλα στη νέα Βουλή.

