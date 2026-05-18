Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων προκαλεί προβληματισμό και έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με καταγγελία, δύο μαθήτριες γυμνασίου στην Πάτρα επιτέθηκαν σε συνομήλική τους αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, ενώ τρίτη ανήλικη κατέγραφε την επίθεση με το κινητό. Το θύμα φέρεται να υπέστη χτυπήματα στο κεφάλι και παρουσίασε έντονες ζαλάδες.

Όλα έγιναν μετά το τελευταίο κουδούνι του σχολείου, την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της. Η 13χρονη μαθήτρια, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε την άγρια επίθεση, σαν να της είχαν στήσει καρτέρι. Οι δύο μαθήτριες άρχισαν να τη χτυπούν με γροθιές στο κεφάλι και να την τραβούν από τα μαλλιά.

«Ο ξυλοδαρμός ήταν έντονος, με συγκεκριμένο στόχο. Και οι δύο την άρπαξαν από τα μαλλιά και οι δύο την χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο, σε σημείο που το παιδί να ζαλίζεται και να βλέπει θολά», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 13χρονης, Θεόδωρος Χρονόπουλος.

Ο ξυλοδαρμός της ανήλικης φαίνεται ότι σταμάτησε όταν από το σημείο περνούσαν δύο αγόρια, που είδαν τι συνέβη και μπήκαν στη μέση για να τη γλιτώσουν.

Αυτό που σοκάρει ακόμα πιο πολύ είναι ότι τρίτη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της και σχολίαζε την επίθεση «σαν να περιέγραφε αγώνα μποξ».

«Τραγικό φαινόμενο για τόσο μικρά παιδιά», αναφέρει ο κ. Χρονόπουλος.

«Εγώ αποφάσισα να βροντοφωνάξω ότι δε θέλω τη βία στα σχολεία. Είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, γι’ αυτό κατέφυγα εκεί», τονίζει η μητέρα του κοριτσιού.

Σε βάρος των τριών κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ από τη δική τους πλευρά απαντούν ότι όλα θα λυθούν στο δικαστήριο.