Ford: Επίθεση με επτά νέα μοντέλα

Η Ford ανακοινώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία ανταποκρίνονται στις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών της Ευρώπης και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην περιοχή  Η στρατηγική αυτή παρουσιάζεται μαζί με το «Ready-Set-Ford», τη νέα παγκόσμια πλατφόρμα της εταιρείας, η οποία αναδεικνύει την ηγετική θέση της μάρκας στους τομείς της επαγγελματικής χρήσης, των συναρπαστικών επιδόσεων και των εκτός δρόμου δυνατοτήτων  

Η Ford θα υπερασπιστεί και θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, επεκτείνοντας τόσο την γκάμα της όσο και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες που μετατρέπουν τα δεδομένα που προέρχονται από τα οχήματα σε μετρήσιμη παραγωγικότητα Η Ford ενδυναμώνει τον τομέα των επιβατικών της οχημάτων με την παρουσίαση πέντε ολοκαίνουργιων multi-energy μοντέλων, συνδυάζοντας το DNA της μάρκας στα οχήματα off-road με μια κληρονομιά ενός αιώνα στους αγώνες Το Ford Ranger Super Duty είναι διαθέσιμο με κορυφαίες δυνατότητες για τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις στην Ευρώπη.

Το νέο Transit City είναι το κατάλληλο εργαλείο για επιχειρήσεις που εστιάζουν στη συγκράτηση του κόστους και δραστηριοποιούνται σε πόλεις στις οποίες χρησιμοποιούνται μόνο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Η Ford απευθύνει κάλεσμα: το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ευέλικτη μετάβαση προς το ηλεκτρικό μέλλον 

Έως το τέλος του 2029, η Ford θα παρουσιάσει πέντε ολοκαίνουργια επιβατικά μοντέλα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για την Ευρώπη:

· Το νέο μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Bronco έρχεται στην Ευρώπη. Το νέο multi-energy μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Ford Bronco είναι ένα στιβαρό compact SUV, το οποίο θα κατασκευάζεται από το 2028 στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

· Το ηλεκτρικό Hatch. Αυτό το νέο μικρό ηλεκτρικό όχημα συνδυάζει την ξεχωριστή σχεδίαση με τη χαρακτηριστική δυναμική οδήγησης που συνοδεύει τα μοντέλα Ford, φέρνοντας στην κατηγορία Β στοιχεία που εξελίχθηκαν στους αγώνες και προορίζονται για τον δρόμο.

· Το μικρό ηλεκτρικό SUV. Ένα δυναμικό, αμιγώς ηλεκτρικό μικρό SUV που υιοθετεί σχεδιαστική φιλοσοφία και δυναμική συμπεριφορά εμπνευσμένες από τους αγώνες ράλι, ιδανικό για αστική χρήση.· Δύο multi-energy crossover. Δύο επιπλέον crossover μοντέλα με αγωνιστικές καταβολές θα συμπληρώσουν τη νέα γκάμα έως τα τέλη του 2029.

 

 

