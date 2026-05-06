Πέθανε Ο Τεντ Τέρνερ

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Tέντ Τέρνερ

Το CNN, το ΤΒS, o TNT και το Cartoon Network

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 20:31 Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
06.05.26 , 20:12 Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους
06.05.26 , 19:57 Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές
06.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Ο τελικός γρίφος που έγινε… γλωσσοδέτης!
06.05.26 , 19:35 Πτώση των επιτοκίων στα δάνεια, αμετάβλητα στις καταθέσεις
06.05.26 , 19:25 Παλαιό Φάληρο: Ανατράπηκε σχολικό λεωφορείο μετά από σύγκρουση με ΙΧ
06.05.26 , 19:21 Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Tέντ Τέρνερ
06.05.26 , 19:16 Aναγνωρίζετε την Ελληνίδα παρουσιάστρια της φωτογραφίας;
06.05.26 , 19:08 Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
06.05.26 , 19:04 Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
06.05.26 , 18:51 Θεοχαράκης Α.Ε: Προσφέρει υποτροφία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
06.05.26 , 18:37 Η Μπελέ ενθουσιάζεται με την βαλίτσα του Πασχάλη
06.05.26 , 18:24 Cash or Trash: Ο Νίκος Χαρδαλιάς θέλει για πεθερά τη Ρογδάκη
06.05.26 , 18:10 GAC: Σχεδίαση με άρωμα Μιλάνου
06.05.26 , 18:01 «Ξηλώνει» η ΕΛ.ΑΣ. τη διμοιρία των ΜΑΤ για τη ζαρντινιέρα
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Eurovision: Έτσι θα εμφανιστεί η Ελλάδα - Απόσπασμα από την πρόβα του Akyla
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πέθανε Ο Τεντ Τέρνερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τέντ Τέρνερ, σε ηλικία 87 ετών.
  • Απεβίωσε γαλήνια στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.
  • Δημιούργησε το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό δίκτυο και άλλες μεγάλες πλατφόρμες όπως το TBS και το Cartoon Network.
  • Ήταν παντρεμένος τρεις φορές, μεταξύ των οποίων με την ηθοποιό Jane Fonda.
  • Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το CNN, αποχαιρετώντας τον ιδρυτή του.

Θλίψη επικρατεί στο χώρο των Media καθώς έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN Τέντ Τέρνερ. 

Τεντ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages/ Paul Morigi

Τεντ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages/ Paul Morigi

Ο ιδρυτής  του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου που μεταξύ άλλων  δημιούργησε μια τεράστια αυτοκρατορία στα media και το Καρτούν «Captain Planet» το οποίο είχε ως σκοπό να μάθει στα παιδιά τη σημασία της οικολογίας ήταν 87 ετών και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα “έφυγε γαλήνια στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από δικούς του ανθρώπους, μεταξύ άλλων και τα πέντε του παιδιά, Λόρα Λι Τέρνερ, Ρόμπερτ Έντουαρντ "Τέντι" Τέρνερ IV, Μπο Τέρνερ, Ρετ Τέρνερ και Τζένι Τέρνερ.

Τέντ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages 

Τέντ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages 

Ο Μεγιστάνας που δημιούργησε το πρωτοποριακό 24ωρο δίκτυο που έφερε επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις υπήρξε σύζυγος της Jane Fonda και ο γάμος τους κράτησε μία δεκαετία. 

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Tέντ Τέρνερ

H Tζέιμς Φόντα και ο Τεντ Τέρνερ

Συνολικά παντρεύτηκε τρεις φορές: Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Judy Nye, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1960 έως το 1964 και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά(Λόρα Λι Τέρνερ, Ρόμπερτ Έντουαρντ) ενώ τα υπόλοιπα τρία τα έκανε με τη δεύτερη σύζυγό του Jane Shirley Smith. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το CNN με ανακοίνωση που εξέδωσε αποχαιρετώντας τον ιδρυτή του.

Ο Τέρνερ εκτός από το CNN δημιούργησε και το TBS,ο TNT, το Cartoon Network (1992) και το Turner Classic Movies (TCM).


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΝΤ ΤΕΡΝΕΡ
 |
CNN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top