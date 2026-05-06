Πέθανε Ο Τεντ Τέρνερ

Θλίψη επικρατεί στο χώρο των Media καθώς έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN Τέντ Τέρνερ.

Ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου που μεταξύ άλλων δημιούργησε μια τεράστια αυτοκρατορία στα media και το Καρτούν «Captain Planet» το οποίο είχε ως σκοπό να μάθει στα παιδιά τη σημασία της οικολογίας ήταν 87 ετών και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα “έφυγε γαλήνια στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από δικούς του ανθρώπους, μεταξύ άλλων και τα πέντε του παιδιά, Λόρα Λι Τέρνερ, Ρόμπερτ Έντουαρντ "Τέντι" Τέρνερ IV, Μπο Τέρνερ, Ρετ Τέρνερ και Τζένι Τέρνερ.

Ο Μεγιστάνας που δημιούργησε το πρωτοποριακό 24ωρο δίκτυο που έφερε επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις υπήρξε σύζυγος της Jane Fonda και ο γάμος τους κράτησε μία δεκαετία.

Συνολικά παντρεύτηκε τρεις φορές: Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Judy Nye, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1960 έως το 1964 και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά(Λόρα Λι Τέρνερ, Ρόμπερτ Έντουαρντ) ενώ τα υπόλοιπα τρία τα έκανε με τη δεύτερη σύζυγό του Jane Shirley Smith. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το CNN με ανακοίνωση που εξέδωσε αποχαιρετώντας τον ιδρυτή του.

Ο Τέρνερ εκτός από το CNN δημιούργησε και το TBS,ο TNT, το Cartoon Network (1992) και το Turner Classic Movies (TCM).



