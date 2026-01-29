Νέο χαμηλό βαρομετρικό σαρώνει τη χώρα, με καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επτά περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, βρίσκονται στο μάτι της κακοκαιρίας, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί.

Ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Καιρός: Νέα ένταση των φαινομένων από αύριο σε ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Και αύριο, νωρίς το πρωί, θα έχουμε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ξανά πάλι το βράδυ, ενώ επίσης περιμένουμε νέα ένταση των καιρικών φαινομένων στη νοτιοδυτική χώρα, καθώς επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Λόγω των νοτιάδων, οι οποίοι πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ και τοπικά και τα 8 μποφόρ, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν υψηλές γύρω στους 16 με 18 βαθμούς δηλαδή 5-6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες

Το Σάββατο περιμένουμε τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες προς το βράδυ θα ενταθούν.

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό την Κυριακή θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες οι οποίες δεν αποκλείεται τοπικά να είναι ισχυρές.

Παράλληλα θα χιονίσει σε όλες τις ορεινές περιοχές και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.



