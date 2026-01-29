Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες

Η πρόγνωση από τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 22:48 Κριθαριώτη: Στο star.gr μετά την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
29.01.26 , 22:44 «Γαϊτανάκι» εγκληματικής αμέλειας η τραγωδία με τις 5 νεκρές στη Βιολάντα
29.01.26 , 22:36 Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα για τις κινήσεις του καϊκιού
29.01.26 , 22:30 MasterChef: Η δοκιμασία αποχώρησης με πρωταγωνιστή το κρεμμύδι
29.01.26 , 22:25 MasterChef: Η δοκιμασία κρέπας που έδωσε τη λευκή ποδιά
29.01.26 , 22:20 MasterChef: Το κεφτεδάκι που έκρινε τη μονομαχία Μιχάλη – Άγγελου
29.01.26 , 22:12 MasterChef: Πέτρος VS Παναγιώτης: Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;
29.01.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
29.01.26 , 22:08 MasterChef: Μάριος VS Άρης: Ποιος έβρασε καλύτερα τα ζυμαρικά
29.01.26 , 22:03 MasterChef: Φιλιώ & Μίμης σέρβιραν ωμό φαγητό και οι κριτές τους «έκοψαν»
29.01.26 , 21:58 Τραγωδία στην Εύβοια: Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του
29.01.26 , 21:46 MasterChef: Wasan VS Βασίλης - Το ντέρμπι των spring rolls
29.01.26 , 21:43 MasterChef: Χάρης VS Σαμ - Ποιος είχε το πιο χρυσαφένιο σνίτσελ
29.01.26 , 21:30 MasterChef: 7 καμπάνες 7 μονομαχίες - Δείτε πώς χωρίστηκαν τα ζευγάρια
29.01.26 , 21:25 Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
Ελεονώρα Μελέτη: Ο λόγος που έκανε ωοκατάψυξη στα 38 της χρόνια
Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο χαμηλό βαρομετρικό σαρώνει τη χώρα, με καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επτά περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, βρίσκονται στο μάτι της κακοκαιρίας, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί. 

Κακοκαιρία Kristin: Σε συναγερμό 7 περιοχές - Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Νέα ένταση των φαινομένων από αύριο σε ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Καιρός: Νέα ένταση των φαινομένων από αύριο σε ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Και αύριο, νωρίς το πρωί, θα έχουμε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ξανά πάλι το βράδυ, ενώ επίσης περιμένουμε νέα ένταση των καιρικών φαινομένων στη νοτιοδυτική χώρα, καθώς επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Λόγω των νοτιάδων, οι οποίοι πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ και τοπικά και τα 8 μποφόρ, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν υψηλές  γύρω στους 16 με 18 βαθμούς δηλαδή 5-6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες 

Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες 

Το Σάββατο περιμένουμε τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες προς το βράδυ θα ενταθούν.

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό την Κυριακή θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες οι οποίες δεν αποκλείεται τοπικά να είναι ισχυρές.

Παράλληλα θα χιονίσει σε όλες τις ορεινές περιοχές και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top