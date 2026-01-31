Καιρός: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική - Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»

Οι περιοχές σε Red Code - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 21:00 Ford Kuga FHEV: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
31.01.26 , 20:53 Βιολάντα: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας - Νέο έγγραφο ντοκουμέντο
31.01.26 , 20:23 Καιρός: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική - Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»
31.01.26 , 18:56 Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Για μέγιστη συνδεσιμότητα
31.01.26 , 18:54 Υπόθεση Επστάιν: Οι αναφορές σε Nτόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς
31.01.26 , 17:30 Tι παρατηρούν οι άντρες στις γυναίκες
31.01.26 , 17:29 Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
31.01.26 , 17:26 Συναγερμός στο Ιράν μετά τις δύο φονικές εκρήξεις
31.01.26 , 17:16 Τραπεζικοί λογαριασμοί: Στο «μικροσκόπιο» αναλήψεις μετρητών και πληρωμές
31.01.26 , 16:52 Έλλη Κοκκίνου: Η αμήχανη αναφορά στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή
31.01.26 , 16:37 Θρήνος στον αθλητισμό: Κατέρρευσε στο γήπεδο 33χρονος μπασκετμπολίστας
31.01.26 , 16:11 Nέες αποκαλύψεις για τη Λόρα: Έφυγε πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
31.01.26 , 16:03 Φοίβος: «Μας έλεγαν σατανιστές με τη Δέσποινα Βανδή, τους κάναμε αγωγή»
31.01.26 , 15:48 Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή
31.01.26 , 15:01 Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την κακοκαιρία την Κυριακή 1/2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χιονοπτώσεις θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Κακοκαιρία: Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει την Αττική

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Κακοκαιρία: Οι περιοχές σε Red Code

Η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα μετά τα μεσάνυχτα, με ισχυρές καταιγίδες σε ευπαθείς περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου.

Σε κόκκινο συναγερμό (Red Code) βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία, περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερα επηρεάζονται νομοί όπως η Πιερία, η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι άνεμοι, που πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί στη Βόρεια Ελλάδα και νοτιοανατολικοί στα κεντρικά και νότια. Η σύγκλιση αυτών των ανέμων ευνοεί την εκδήλωση παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, η Λάρισα, τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και οι Σποράδες, όπου προβλέπονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής με διάρκεια.

Έτσι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έθεσε σε κατάσταση Red Code τις εξής περιοχές:

  • Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

  • Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)
  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΕΜΥ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top