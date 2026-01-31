Συναγερμός στο Ιράν μετά τις δύο φονικές εκρήξεις

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, με τα αιτία της έκρηξης να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς».

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα για την έκρηξη, αλλά δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες. Δεν κατέστη δυνατή προς το παρόν η επικοινωνία με ιρανικές αρχές για σχόλια.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

BREAKING: Explosions reported across Iran — at least 7 cities



Tehran, Bandar Abbas, Tabriz, Parand, Qeshm, Nowshahr, Ardabil



North, south, east, west. All within hours.



Neither Israel nor the US have commented.



This is not gas leaks. This is coordinated. pic.twitter.com/kVoHzhxdDn — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 31, 2026

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 22 Ιανουαρίου ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν. Διάφορες πηγές δήλωσαν την Παρασκευή, ότι ο Τραμπ σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να «διαλύσει το έθνος».



