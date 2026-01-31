Συναγερμός στο Ιράν μετά τις δύο φονικές εκρήξεις

Ένας νεκρός και 14 τραυματίες ο μέχρι τώρα απολογισμός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 17:30 Tι παρατηρούν οι άντρες στις γυναίκες
31.01.26 , 17:29 Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
31.01.26 , 17:26 Συναγερμός στο Ιράν μετά τις δύο φονικές εκρήξεις
31.01.26 , 16:52 Έλλη Κοκκίνου: Η αμήχανη αναφορά στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή
31.01.26 , 16:37 Θρήνος στον αθλητισμό: Κατέρρευσε στο γήπεδο 33χρονος μπασκετμπολίστας
31.01.26 , 16:11 Nέες αποκαλύψεις για τη Λόρα: Έφυγε πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
31.01.26 , 16:03 Φοίβος: «Μας έλεγαν σατανιστές με τη Δέσποινα Βανδή, τους κάναμε αγωγή»
31.01.26 , 15:48 Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή
31.01.26 , 15:01 Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
31.01.26 , 14:52 Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
31.01.26 , 14:35 Βροχή τα βέλη - Ο Στράτος Τζώρτζογλου έρχεται στο Calderone Art Space
31.01.26 , 14:31 Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»
31.01.26 , 14:16 Ιερά Οδός: Μεθυσμένος μπήκε στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα με ΙΧ!
31.01.26 , 14:00 Renault και Dacia: Το δίκτυο εξαπλώνεται
31.01.26 , 13:37 Στέγη: Έρχεται και πρόγραμμα ανέγερσης σπιτιών σε εκτάσεις Δημοσίου
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Vahid Salemi)
Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε ο Nτόναλντ Τραμπ / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, με τα αιτία της έκρηξης να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς».

Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα για την έκρηξη, αλλά δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες. Δεν κατέστη δυνατή προς το παρόν η επικοινωνία με ιρανικές αρχές για σχόλια.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 22 Ιανουαρίου ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν. Διάφορες πηγές δήλωσαν την Παρασκευή, ότι ο Τραμπ σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να «διαλύσει το έθνος».


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top