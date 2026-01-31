Ίμια: «Δεν έπρεπε να σηκωθεί το ελικόπτερο. Το πλήρωμα ήταν άυπνο ώρες»

H αδελφή του Χριστόδουλου Καραθανάση, Τίνα, μίλησε αποκλειστικά στο Star, 30 χρόνια μετά την τραγωδία στα Ίμια

«Δεν έπρεπε να σηκωθεί το ελικόπτερο τη νύχτα των Ιμίων». Με αυτή τη φράση η αδελφή του Χριστόδουλου Καραθανάση, Τίνα, μίλησε αποκλειστικά στο Star και την Κατερίνα Τσαμούρη ανήμερα της συμπλήρωσης 30 χρόνων από το τραγικό εκείνο βράδυ και τη θυσία των τριών ηρώων του Πολεμικού Ναυτικού.

Για πρώτη φορά, προχώρησε σε αποκαλύψεις, μιλώντας ανοιχτά για συγκεκριμένα επιχειρησιακά, πολιτικά αλλά και ηθικά λάθη, ενώ περιέγραψε το σοκ που βίωσε, όταν είδε τη θέση του αδελφού της στο κόκπιτ, ανάμεσα στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Ίμια: «Δεν έπρεπε να σηκωθεί το ελικόπτερο. Το πλήρωμα ήταν άυπνο πάνω από 30 ώρες»

Σε ερώτηση αν έπρεπε να σηκωθεί το ελικόπτερο εκείνη τη νύχτα, η Τίνα Καραθανάση ήταν κατηγορηματική:

«Σαφέστατα και όχι. Δεν είμαι εγώ ειδήμων, αλλά πλέον απ’ όλα αυτά που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, ήταν άσκοπο. Άκυρο. Οι συνθήκες, και οι καιρικές αλλά και οι προσωπικές, ήταν ακραίες».

Παράλληλα, ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία που αποκάλυψε αφορά την κόπωση του πληρώματος: «Λόγω της κόπωσης, των πολλών ωρών που διαπιστωμένα πλέον και αποδεδειγμένα ήταν άυπνο το συγκεκριμένο πλήρωμα», ενώ απαντώντας σχετικά για τις ακριβείς ώρες είπε ότι ήταν «Σίγουρα για 30 ώρες. Υπάρχουν και μαρτυρίες για 48 ώρες».

Ίμια: «Είδα τη θέση του αδελφού μου στο κόκπιτ»

Η συγκλονιστική στιγμή που επισκέφθηκε τον χώρο με τα συντρίμμια παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη της:

«Μας προτάθηκε τότε από τον διοικητή των ελικοπτέρων στο Κοτρώνι, στον Μαραθώνα. Είχαμε επισκεφθεί τον χώρο και είχαμε δει ό,τι υπήρχε εκεί. Ήταν η θέση του αδελφού μου, η καρέκλα… αυτό ήταν λίγο σοκαριστικό. Δεν είναι απλό όταν λες “είδα την καρέκλα” ή όταν ακούς τις βλάβες στο σώμα του… δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο αυτό».

Ίμια: «Έγιναν πολιτικά, επιχειρησιακά και ηθικά λάθη»

Τριάντα χρόνια μετά, η Τίνα Καραθανάση μίλησε χωρίς περιστροφές για τα λάθη που έγιναν: «Τεράστια λάθη. Και επιχειρησιακά και πολιτικά. Τα ηθικά με πλήγωσαν περισσότερο... ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σενάριο του βέρτιγκο, το οποίο, όπως είπε, προβλήθηκε πρόωρα και λανθασμένα: «Όταν δεν έχεις βρει το πτώμα του στελέχους σου, δεν έχεις ενημερώσει την οικογένεια και βγαίνεις στα κανάλια και βγάζεις πόρισμα που αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε… για το βέρτιγκο μιλάω. Με ενοχλεί».

Για τη συνολική διαχείριση πριν από την τραγωδία, δήλωσε: «Αχαρακτήριστη. Δεν το θέτω κομματικά. Δεν υπήρχε κοινός στόχος των Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών. Εκεί δεν πρέπει να μπαίνει ο προσωπικός εγωισμός ή το προσωπικό όφελος».

Κλείνοντας, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι συγγενείς των τριών αξιωματικών κρατούν την αξιοπρέπειά τους όλα αυτά τα χρόνια:

«Είναι θέμα χαρακτήρα και παιδείας. Ο πόνος δεν αλλάζει. Στην αρχή έχεις θυμό, είναι ανθρώπινο. Κι εγώ είχα τεράστιο θυμό. Ο θυμός φεύγει, ο πόνος όμως μένει».

