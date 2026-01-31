Ford Kuga FHEV: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Δείτε τα προσόντα του και τον τρόπο απόκτησης

31.01.26 , 21:00 Ford Kuga FHEV: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Ford Kuga FHEV: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Η Ford καθιστά ακόμα πιο εύκολη και προσιτή την απόκτηση μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης του καινοτόμου Kuga FHEV προσφέροντας το κορυφαίο υβριδικό SUV της αγοράς στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease 267€* - μια ακαταμάχητη πρόταση που απευθύνεται σε όλους όσοι αναζητούν όχι μόνο ένα σύγχρονο, ευρύχωρο και τεχνολογικά προηγμένο SUV, αλλά ταυτόχρονα ένα χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα. 

Ford Kuga FHEV: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Η υψηλά τοποθετημένη θέση οδήγησης προσφέρει κορυφαία ορατότητα και αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες. Επίσης, το Kuga FHEV προσφέρει κορυφαία επίπεδα συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των επιβατών μέσα από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και την οθόνη αφής των 13,2 ιντσών που υποστηρίζεται απρόσκοπτα από το προηγμένο σύστημα SYNC 4 της Ford και βρίσκεται εγκατεστημένα ψηλά στο μέσον του ταμπλό.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson. 

Ford Kuga FHEV: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Στην έκδοση ST-Line το υβριδικό Kuga FHEV διατίθεται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας που καθιστά κάθε μετακίνηση μια μοναδική εμπειρία για όλους τους επιβάτες. Στην προσεγμένη ποιοτικά καμπίνα του προσφέρει άπλετους χώρους που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, χάρη στα συρόμενα κατά τον διαμήκη άξονα του οχήματος πίσω καθίσματα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσφέρει στο Kuga FHEV έναν χώρο αποσκευών με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 412 έως και 553 λίτρα - επίδοση που μπορεί να ανέλθει έως τα 1.534 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή των πίσω καθισμάτων. Τ

 

 

