Τραπεζικοί λογαριασμοί: Στο «μικροσκόπιο» αναλήψεις μετρητών και πληρωμές

Αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ

31.01.26 , 17:16 Τραπεζικοί λογαριασμοί: Στο «μικροσκόπιο» αναλήψεις μετρητών και πληρωμές
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Στο Μικροσκόπιο Αναλήψεις - Πληρωμές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άμεση και ζωντανή σύνδεση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλες τις καταθέσεις, τις κινήσεις, τις μεταφορές, τις πληρωμές, τις κάρτες και τις αναλήψεις μετρητών αναμένεται να αποκτήσει η εφορία. Πλέον οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα γίνονται άμεσα και αυτόματα.

Το νέο σχέδιο αναμένεται μέσα στο 2026. Ο βασικότερος μοχλός των φορολογικών ελέγχων θα είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και η αποστολή εμβασμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα υπόλοιπα και οι κινήσεις (πιστώσεις – μεταφορές – αναλήψεις) συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr 

ΑΑΔΕ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
