Τραπεζικοί λογαριασμοί: Στο «μικροσκόπιο» αναλήψεις μετρητών και πληρωμές

Άμεση και ζωντανή σύνδεση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλες τις καταθέσεις, τις κινήσεις, τις μεταφορές, τις πληρωμές, τις κάρτες και τις αναλήψεις μετρητών αναμένεται να αποκτήσει η εφορία. Πλέον οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα γίνονται άμεσα και αυτόματα.

Το νέο σχέδιο αναμένεται μέσα στο 2026. Ο βασικότερος μοχλός των φορολογικών ελέγχων θα είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και η αποστολή εμβασμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα υπόλοιπα και οι κινήσεις (πιστώσεις – μεταφορές – αναλήψεις) συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τον τζίρο των επιχειρήσεων.

