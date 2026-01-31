Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Για μέγιστη συνδεσιμότητα

Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Για μέγιστη συνδεσιμότητα
Με γνώμονα πάντοτε τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών, η Mercedes-Benz Vans παρουσιάζει και στην ελληνική αγορά τα Ψηφιακά Πρόσθετα για τα ελαφρά επαγγελματικά της οχήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα έξυπνων ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα και τον προγραμματισμό στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Mercedes-Benz Vans Digital Extras: Για μέγιστη συνδεσιμότητα

Τα Ψηφιακά Πρόσθετα επιτρέπουν στους επαγγελματίες να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του επαγγελματικού Mercedes-Benz τους, παραμένοντας διαρκώς συνδεδεμένοι με το όχημα, όπου κι αν βρίσκονται. Μέσα από προηγμένες λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης, ο απομακρυσμένος χειρισμός βασικών λειτουργιών και η πλοήγηση με δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τα Ψηφιακά Πρόσθετα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής καθημερινότητας. 

Ανάλογα με το μοντέλο, πολλά Ψηφιακά Πρόσθετα περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος ή για προκαθορισμένη διάρκεια έως και 36 μηνών με την αγορά του οχήματος. Το εύρος των διαθέσιμων λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη σειρά μοντέλου, το έτος κατασκευής και τον εξοπλισμό. Οι επαγγελματίες μπορούν να ελέγχουν τη διάρκεια ισχύος των Ψηφιακών Πρόσθετων που διαθέτουν μέσω του Mercedes-Benz Store, να τα ανανεώνουν και να προσθέτουν νέα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής τους. 

 

MERCEDES
 |
MERCEDES-BENZ VANS DIGITAL EXTRAS
 |
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
