Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν

Σε εορταστικό κλίμα μπαίνουν οι πόλεις ενόψει της Χριστουγεννιάτικης περιόδου που πλησιάζει. Την ίδια ώρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για τις σχολικές διακοπές, σε περίπου έναν μήνα από τώρα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις γιορτές από την Παραμονή των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Έτσι, η τελευταία μέρα λειτουργίας των σχολείων για το 2025 θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Τα Θεοφάνια πέφτουν φέτος ημέρα Τρίτη (6/1) και παρόλο που η 7η Ιανουαρίου δεν είναι αργία, είθισται τα σχολεία να επαναλειτουργούν την επόμενη της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου.

Οι επίσημες αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά : 1 Ιανουαρίου 2026

: 1 Ιανουαρίου 2026 Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 Καθαρά Δευτέρα : Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 Εθνική Επέτειος : Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026

Κυριακή 12 Απριλίου 2026 Δευτέρα του Πάσχα : Δευτέρα 13 Απριλίου 2026

: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 Πρωτομαγιά : Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 Αγίου Πνεύματος : Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 Κοίμηση της Θεοτόκου : Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

