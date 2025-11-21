Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν

Οι επίσημες αργίες του 2026

Σε εορταστικό κλίμα μπαίνουν οι πόλεις ενόψει της Χριστουγεννιάτικης περιόδου που πλησιάζει. Την ίδια ώρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για τις σχολικές διακοπές, σε περίπου έναν μήνα από τώρα. 

Χριστούγεννα 2025: Πότε θα φωταγωγηθούν τα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις γιορτές από την Παραμονή των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025  έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Έτσι, η τελευταία μέρα λειτουργίας των σχολείων για το 2025 θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Τα Θεοφάνια πέφτουν φέτος ημέρα Τρίτη (6/1) και παρόλο που η 7η Ιανουαρίου δεν είναι αργία, είθισται τα σχολεία να επαναλειτουργούν την επόμενη της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου.

Οι επίσημες αργίες του 2026

  • Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2026
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026
  • Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026
     
