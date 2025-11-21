Αντικείμενο από τον Μεσοπόλεμο στο δωμάτιο αγοραστών του Cash or Trash!

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Κυριάκος έψαχνε αρκετό καιρό την κατάλληλη στιγμή για να έρθει στο Cash or Trash με ένα ιδιαίτερο ζευγάρι αντικειμένων. Ο χρόνος έχει αποδείξει πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη «συνταγή», που να εξασφαλίζει υψηλότερη προσφορά στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκείνο το στοιχείο, όμως, που σχεδόν πάντα δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα συνθήκη για τη θετική έκβαση της δημοπρασίας, είναι το αντικείμενο να έχει ένα διαφορετικό, μοναδικό χαρακτήρα. Κατά την αποκάλυψη των αντικειμένων, οι αντιδράσεις των αγοραστών κάνουν φανερό πως ο Κυριάκος έχει καταφέρει να πετύχει τον στόχο του!

Ο Νίκος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στο Cash or Trash, έτοιμος να αποχωριστεί ένα από τα κομμάτια της νεανικής του συλλογής. Ο πραγματογνώμων ατυχημάτων έχει όλες τις πληροφορίες για το απόλυτα πλήρες μηχανικό αντικείμενό του κι έχει αποφασίσει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει στο δωμάτιο των αγοραστών. Ετοιμόλογος και με χιούμορ, ο πωλητής απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας και ζει την ξεχωριστή εμπειρία. Άραγε, θα καταφέρει να πείσει τους αγοραστές και να ακούσει μια υψηλή προσφορά, ανάλογη με τη θετική διάθεσή του;

Η Δέσποινα εκπροσωπεί μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία στηρίζει γυναίκες που σε συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους έχουν ανάγκη από βοήθεια. Στο Cash or Trash έρχεται με ένα αντικείμενο, που τους δόθηκε ως προσφορά και με τα χρήματα από την πώληση θα ενισχυθεί ο συγκεκριμένος σκοπός. Το αντικείμενο, με ιστορική αναφορά στη Βικτοριανή περίοδο, κατασκευασμένο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου της Βρετανίας, παίρνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο και γίνεται «μήλο της Έριδος» ανάμεσα στους αγοραστές, που το διεκδικούν σθεναρά!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash