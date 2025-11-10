Βασίλης Μπισμπίκης: Μεταμορφώθηκε σε... «Karate Kid»!

Στο αεροδρόμιο πέτυχε ο φωτογραφικός φακός τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη/ Happy Day

Σε... «Karate Kid» μεταμορφώθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου τον βλέπουμε να κάνει κινήσεις καράτε που μας θύμισαν το διάσημο «Karate Kid».

Ωστόσο, όχι, δεν είναι ο νέο Ραλφ Μάτσιο, αλλά συμμετέχει στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία και είναι πρωταγωνιστής.

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη:

Η υπόθεση της ταινίας ίσως να δικαιολογεί λοιπόν αυτές τις κινήσεις καράτε.

Διάβασε την υπόθεση:

«Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και ο χρόνος για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι τελειώνει, ωθείται στα άκρα.

Εκεί που κάθε ελπίδα μοιάζει χαμένη, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μοναδική του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής».