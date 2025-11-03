Δέσποινα Βανδή: Η stylish εμφάνιση στο αεροδρόμιο με Gucci βαλίτσα

Στο αεροδρόμιο πέτυχε ο φωτογραφικός φακός τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη. Επέστρεψαν από το ταξίδι τους στη Ρώμη χαλαροί και ευδιάθετοι.

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα casual, αλλά άκρως προσεγμένο airport look, συνδυάζοντας άνεση και στιλ. Φόρεσε ένα μαύρο πλεκτό top με ένα φόρεμα από μέσα μαύρο σατέν με λεπτομέρεια δαντέλας στο τελείωμα, το οποίο συνδύασε με ανοιχτόχρωμο τζιν σε φαρδιά γραμμή.

Το outfit της ολοκληρώθηκε με καμηλό baseball καπέλο, αντίστοιχη suede τσάντα ώμου του οίκου Gucci, και μαύρη ζακέτα ριγμένη στους ώμους — μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο effortless και το chic. H χειραποσκευή που κρατούσε ήταν κι εκείνη του οίκου Gucci.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης διατήρησε το γνώριμο χαλαρό του στιλ, φορώντας μαύρο hoodie και παντελόνι, ενώ κρατούσε τα ταξιδιωτικά τους πράγματα. Το ζευγάρι είχε μαζί του δύο μεγάλες αποσκευές, δείχνοντας πως ετοιμάζεται για ένα ταξίδι μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα με κάθε τους κοινή εμφάνιση, είτε πρόκειται για βραδινές εξόδους είτε για απλές καθημερινές στιγμές, αποδεικνύοντας πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα και αυθεντικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.