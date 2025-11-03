Δέσποινα Βανδή: Η stylish εμφάνιση στο αεροδρόμιο με Gucci βαλίτσα

Επέστρεψε από τη Ρώμη με τον Βασίλη Μπισμπίκη

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αεροδρόμιο πέτυχε ο φωτογραφικός φακός τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη. Επέστρεψαν από το ταξίδι τους στη Ρώμη χαλαροί και ευδιάθετοι.

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα casual, αλλά άκρως προσεγμένο airport look, συνδυάζοντας άνεση και στιλ. Φόρεσε ένα μαύρο πλεκτό top με ένα φόρεμα από μέσα μαύρο σατέν με λεπτομέρεια δαντέλας στο τελείωμα, το οποίο συνδύασε με ανοιχτόχρωμο τζιν σε φαρδιά γραμμή.

Το outfit της ολοκληρώθηκε με καμηλό baseball καπέλο, αντίστοιχη suede τσάντα ώμου του οίκου Gucci, και μαύρη ζακέτα ριγμένη στους ώμους — μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο effortless και το chic. H χειραποσκευή που κρατούσε ήταν κι εκείνη του οίκου Gucci.

