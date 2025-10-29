Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»

Οι αναρτήσεις κι οι ευχές για τα γενέθλια του ηθοποιού

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο του Μπισμπίκη και της Βανδή χέρι χέρι στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή τους για την Ιταλία /Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με την τελευταία τους φωτογραφία στο Instagram να το αποδεικνύει περίτρανα.

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»

O ηθοποιός που σήμερα έχει τα 48α γενέθλιά του, μοιράστηκε με τους followers του μια τρυφερή κοινή φωτογραφία του ζευγαριού, με εκείνον να στέκεται πίσω από την τραγουδίστρια

Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη

Στη λεζάντα, έγραψε λιτά αλλά με νόημα: «Σ’ ευχαριστώ, αγάπη μου…».

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες «likes» και σχόλια με φίλους και θαυμαστές να σχολιάζουν πόσο ταιριαστοί δείχνουν

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look

Λίγο μετά, η Δέσποινα έκανε τη δική της ανάρτηση, ποστάροντας αρκετές φωτογραφίες με τον σύντροφό τους. «Εγώ κι εσύ…από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου❤️», έγραψε.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Μετά το περιστατικό με το τροχαίο στη Φιλοθέη που είχε απασχολήσει τα Μέσα αλλά και το συμβάν με το περιπολικό, φαίνεται πως η Δέσποινα κι ο Βασίλης έχουν αφήσει πίσω κάθε ένταση και επιλέγουν να πορεύονται μαζί, πιο δεμένοι κι ήρεμοι από ποτέ. 

Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Στην παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη

Οι κοινές τους εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, είτε σε εξόδους με φίλους είτε σε πιο προσωπικές στιγμές, μαρτυρούν μια σχέση ώριμη, γεμάτη αγάπη και στήριξη.

