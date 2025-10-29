Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»

Δείτε βίντεο του Μπισμπίκη και της Βανδή χέρι χέρι στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή τους για την Ιταλία /Το Πρωινό

Η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με την τελευταία τους φωτογραφία στο Instagram να το αποδεικνύει περίτρανα.

O ηθοποιός που σήμερα έχει τα 48α γενέθλιά του, μοιράστηκε με τους followers του μια τρυφερή κοινή φωτογραφία του ζευγαριού, με εκείνον να στέκεται πίσω από την τραγουδίστρια.

Στη λεζάντα, έγραψε λιτά αλλά με νόημα: «Σ’ ευχαριστώ, αγάπη μου…».

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες «likes» και σχόλια με φίλους και θαυμαστές να σχολιάζουν πόσο ταιριαστοί δείχνουν.

Λίγο μετά, η Δέσποινα έκανε τη δική της ανάρτηση, ποστάροντας αρκετές φωτογραφίες με τον σύντροφό τους. «Εγώ κι εσύ…από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου❤️», έγραψε.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Μετά το περιστατικό με το τροχαίο στη Φιλοθέη που είχε απασχολήσει τα Μέσα αλλά και το συμβάν με το περιπολικό, φαίνεται πως η Δέσποινα κι ο Βασίλης έχουν αφήσει πίσω κάθε ένταση και επιλέγουν να πορεύονται μαζί, πιο δεμένοι κι ήρεμοι από ποτέ.

Οι κοινές τους εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, είτε σε εξόδους με φίλους είτε σε πιο προσωπικές στιγμές, μαρτυρούν μια σχέση ώριμη, γεμάτη αγάπη και στήριξη.