Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look

Η πρώτη εμφάνιση του ζευγαριού μετά το περιστατικό στη Φιλοθέη

24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Βανδή - Μπισμπίκης: Τα Instastories τους από την πρεμιέρα της παράστασης «Άνθρωποι και ποντίκια»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε στον Τεχνοχώρο Cartel η παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη. 

Πρεμιέρα «Άνθρωποι και Ποντίκια»/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Πρεμιέρα «Άνθρωποι και Ποντίκια»/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, η οποία πόζαρε δίπλα στον αγαπημένο της γεμάτη από θαυμασμό και περηφάνια μετά το τέλος της πρεμιέρας του. «Αριστούργημα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο από το φινάλε της παράστασης που ανήρτησε στα social media.

 Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αυτή είναι και η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μετά το τροχαίο του ηθοποιού στη Φιλοθέη, αλλά και τη δημοσιοποίηση του βίντεο με την τραγουδίστρια να επιβιβάζεται σε περιπολικό, επειδή είχε σκάσει το λάστιχο του αυτοκινήτου της στη Χαλκιδική, το περασμένο καλοκαίρι. Τα περιστατικά είχαν γίνει η αφορμή να μπουν και οι δύο στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων.

Όπως φαίνεται όμως, αυτά δεν επηρεάζουν τη σχέσή τους και τη δυνατή αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον.

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η τραγουδίστρια επέλεξε για την πρεμιέρα του συντρόφου της μαύρο μίνι strapless φόρεμα με print από γκρι λουλούδια, λεπτό μαύρο καλσόν και σουέντ ψηλοτάκουνα μποτάκια. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης φωτογραφήθηκε με ανατρεπτικό total black look, αποτελούμενο από μαύρη μακριά φούστα, μαύρο μακρύ T shirt και μαύρα αρβυλάκια. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν η εμφάνιση αυτή ήταν στο πλαίσιο της παράστασης. 

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το έργο είναι διασκευή του μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ, προσαρμοσμένο στην ελληνική συνθήκη. Πρωτοπαρουσιάστηκε τον χειμώνα του 2018 κι έχει κατακτήσει Βραβεία παράστασης και σκηνοθεσίας στα Βραβεία Κοινού εκείνης της σεζόν.

Τεχνοχώρoς Cartel- Πρεμιέρα «Άνθρωποι και Ποντίκια»/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τεχνοχώρoς Cartel- Πρεμιέρα «Άνθρωποι και Ποντίκια»/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Επέστρεψε με παλιούς και νέους συντελεστές στον νέο χώρο που βρίσκεται στο εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκης» στο Αιγάλεω.

