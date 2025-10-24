Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»

Ανατριχιαστική κυνική ήταν η απολογία της 27χρονης Αλγερινής, Νταμπία Μπενκιρέντ, η οποία δολοφόνησε τη 12χρονη Λόλα Νταβιέ τον Οκτώβριο του 2022, στο Παρίσι, αφού πρώτα τη βίασε.

Ο θάνατος του μικρού κοριτσιού ήταν βασανιστικός. H Μπενκιρέντ αρχικά βίασε τη 12χρονη και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε και την έπνιξε.



H 12χρονη Λόλα που βρήκε βασανιστικό θάνατο στο Παρίσι

Στο δικαστήριο η 27χρονη είπε ότι την προηγούμενη μέρα της δολοφονίας είχε τσακωθεί με τον πρώην σύντροφό της και γι’ αυτό αποφάσισε ότι θα έκανε κακό σε κάποιον.

«Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα τη Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα γιατί δεν είχα κάρτα να την ανοίξω», είπε περιγράφοντας τη συνάντησή της με τη 12χρονη.

Η Λόλα τη βοήθησε να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της και παραδέχθηκε πως εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να της κάνει κακό.

Συνεχίζοντας την απολογία της είπε ότι τράβηξε τη μικρή από το χέρι για να τη βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, με το κοριτσάκι να την ικετεύει να μην το πειράξει.

«Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό» της είπε η Λόλα με την ίδια να της απαντά: «μην ανησυχείς, δε θα σου κάνω κακό».

Μόλις η Λόλα μπήκε στο σπίτι της, της ζήτησε να γδυθεί και να κάνει ντους, λέγοντας ότι το παιδί φαινόταν «φοβισμένο».

Η 12χρονη Λόλα, βιάστηκε, μαχαιρώθηκε και μετά στργγαλίστηκε από την 27χρονη Μπενκιρέντ

Μέσα στο ντους παραδέχθηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και χτύπησε το κεφάλι της Λόλα στον τοίχο. «Δεν ήταν πραγματικά σκληρό», είπε η 27χρονη.

«Στο ντους, για μένα, μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δε μίλησε. Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή» είπε με κυνισμό η Αλγερινή.

«Αφού τη βίασα, άρχισα να τη χτυπάω επειδή φοβόμουν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της... Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πεθάνει», συνέχισε η 27χρονη.

«Δεν είναι ότι ήθελα να τη σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα», πρόσθεσε χωρίς ίχνος συναισθήματος.

Η 27χρονη που δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα

Σοκαριστική ήταν και η περιγραφή για τις 38 μαχαιριές που κατάφερε στη 12χρονη.

«Άρχισα να τη βλέπω ως πρόβατο. Το δέρμα της ήταν σκληρό, σαν προβάτου. Σε εκείνο το σημείο έγραψα τους αριθμούς 0 και 1 στα πόδια του κοριτσιού», είπε.

Σύμφωνα με την Le Monde, η Μπενκιρέντ φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι είδε ένα «φάντασμα» στη Λόλα και ενήργησε από «φόβο» για αυτόν τον «ενσαρκωμένο διάβολο». Η έρευνα έδειξε, δε, ότι λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία είχε ψάξει στο διαδίκτυο για μαγεία.

Στο δικαστήριο κατέθεσε την Τετάρτη και ο κλινικός ψυχολόγος και εμπειρογνώμονας Νικολά Εστάνο ο οποίος είπε ότι παρόλο που «ο σεξουαλικός σαδισμός είναι κάτι αρκετά σπάνιο, οι πράξεις της Μπενκιρέντ αποκαλύπτουν μια σχεδόν σεξουαλική ευχαρίστηση από την κακοποίηση που επιβάλλει σε κάποιον».

Μετά την απολογία της 27χρονης, η μητέρα της 12χρονης παρακάλεσε το δικαστήριο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσει ότι αυτό το άτομο θα φυλακιστεί ισόβια.

«Μην της επιβάλετε τίποτα άλλο εκτός από ισόβια», είπε στους δικαστές με δάκρυα στα μάτια.