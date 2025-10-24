Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»

Η κυνική απολογία της 27χρονης που σκότωσε τη 12χρονη Λόλα Νταβιέ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη -«Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχιαστική κυνική ήταν η απολογία της 27χρονης Αλγερινής, Νταμπία Μπενκιρέντ, η οποία δολοφόνησε τη 12χρονη Λόλα Νταβιέ τον Οκτώβριο του 2022, στο Παρίσι, αφού πρώτα τη βίασε. 

Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Ο θάνατος του μικρού κοριτσιού ήταν βασανιστικός. H Μπενκιρέντ αρχικά βίασε τη 12χρονη και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε και την έπνιξε. 
H 12χρονη Λόλα που βρήκε βασανιστικό θάνατο στο Παρίσι

H 12χρονη Λόλα που βρήκε βασανιστικό θάνατο στο Παρίσι

Στο δικαστήριο η 27χρονη είπε ότι την προηγούμενη μέρα της δολοφονίας είχε τσακωθεί με τον πρώην σύντροφό της και γι’ αυτό αποφάσισε ότι θα έκανε κακό σε κάποιον. 

Γαλλία: «Αστέρι» των ακαδημιών της Λυόν σκότωσε 16χρονο

«Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα τη Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα γιατί δεν είχα κάρτα να την ανοίξω», είπε  περιγράφοντας τη συνάντησή της με τη 12χρονη.

 

@diiby985 #diby #diby995 ♬ son original - Diby985

 

Η Λόλα τη βοήθησε να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της και παραδέχθηκε πως εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να της κάνει κακό. 

Συνεχίζοντας την απολογία της είπε ότι τράβηξε τη μικρή από το χέρι για να τη βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, με το κοριτσάκι να την ικετεύει να μην το πειράξει. 

«Νιώθω πολύ μόνη»: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της

«Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό» της είπε η Λόλα με την ίδια να της απαντά: «μην ανησυχείς, δε θα σου κάνω κακό».

Μόλις η Λόλα μπήκε στο σπίτι της, της ζήτησε να γδυθεί και να κάνει ντους, λέγοντας ότι το παιδί φαινόταν «φοβισμένο».

Η 12χρονη Λόλα, βιάστηκε, μαχαιρώθηκε και μετά στργγαλίστηκε από την 27χρονη Μπενκιρέντ

Η 12χρονη Λόλα, βιάστηκε, μαχαιρώθηκε και μετά στργγαλίστηκε από την 27χρονη Μπενκιρέντ

Μέσα στο ντους παραδέχθηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και χτύπησε το κεφάλι της Λόλα στον τοίχο. «Δεν ήταν πραγματικά σκληρό», είπε η 27χρονη. 

«Στο ντους, για μένα, μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δε μίλησε. Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή» είπε με κυνισμό η Αλγερινή.

Νέα Υόρκη: Από πνιγμό πέθανε η 9χρονη Μελίνα - Τη σκότωσε ο πατέρας της

«Αφού τη βίασα, άρχισα να τη χτυπάω επειδή φοβόμουν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της... Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πεθάνει», συνέχισε η 27χρονη.

«Δεν είναι ότι ήθελα να τη σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα», πρόσθεσε χωρίς ίχνος συναισθήματος. 

Η 27χρονη που δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα

Η 27χρονη που δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα

Σοκαριστική ήταν και η περιγραφή για τις 38 μαχαιριές που κατάφερε στη 12χρονη. 

«Άρχισα να τη βλέπω ως πρόβατο. Το δέρμα της ήταν σκληρό, σαν προβάτου. Σε εκείνο το σημείο έγραψα τους αριθμούς 0 και 1 στα πόδια του κοριτσιού», είπε. 

Παιδίατρος σκότωσε την κόρη της και σκηνοθέτησε τον πνιγμό της σε πισίνα

Σύμφωνα με την Le Monde, η Μπενκιρέντ φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι είδε ένα «φάντασμα» στη Λόλα και ενήργησε από «φόβο» για αυτόν τον «ενσαρκωμένο διάβολο». Η έρευνα έδειξε, δε, ότι λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία είχε ψάξει στο διαδίκτυο για μαγεία.

Στο δικαστήριο κατέθεσε την Τετάρτη και ο κλινικός ψυχολόγος και εμπειρογνώμονας Νικολά Εστάνο ο οποίος είπε ότι παρόλο που «ο σεξουαλικός σαδισμός είναι κάτι αρκετά σπάνιο, οι πράξεις της Μπενκιρέντ αποκαλύπτουν μια σχεδόν σεξουαλική ευχαρίστηση από την κακοποίηση που επιβάλλει σε κάποιον».

Πατέρας σκότωσε την 3 εβδομάδων κόρη του με βαλλίστρα!

Μετά την απολογία της 27χρονης, η μητέρα της 12χρονης παρακάλεσε το δικαστήριο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσει ότι αυτό το άτομο θα φυλακιστεί ισόβια. 

«Μην της επιβάλετε τίποτα άλλο εκτός από ισόβια», είπε στους δικαστές με δάκρυα στα μάτια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
12ΧΡΟΝΗ
 |
ΛΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top