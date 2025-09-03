Γαλλία: «Αστέρι» των ακαδημιών της Λυόν σκότωσε 16χρονο

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Γαλλία από τη δολοφονία ενός 16χρονου. Για τη δολοφονία του συνελήφθη ως ύποπτος ένας 13χρονος, μέλος της Ακαδημίας της ποδοσφαιρικής ομάδας Λυόν.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ο 16χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου το βράδυ της Κυριακής σε προάστιο της Λυόν. Βρέθηκε αιμόφυρτος με τραύματα στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.

Un jeune de 13 ans, membre de l'OL Academy, soupçonné de meurtre https://t.co/REfaZnjG4v pic.twitter.com/HVK17PLMWD — BFMTV (@BFMTV) September 2, 2025

Ο 13χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, γιατί είναι ανήλικος, κατηγορείται για φόνο, όμως οι έρευνες συνεχίζονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος βρισκόταν με δυο φίλους του, όταν δέχθηκε την επίθεση, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας και είδαν τον δράστη.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπαστιέν Τζόιντ, δήλωσε πως κίνητρο της δολοφονίας ήταν προσωπικές διαφορές που είχαν τα δύο παιδιά και όχι η εμπορία ναρκωτικών, όπως είχε διαρρεύσει αρχικά στα μέσα.

