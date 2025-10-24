Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες

«Όταν αποφάσισα ότι θα εκτεθώ πολιτικά, ήμουν... στον πάτο του βαρελιού»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Η κυρία Ευαγγελία κέρδισε τους buyers με την ευγένειά της
24.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!
24.10.25 , 17:53 Υπογράφηκε η απόφαση για θαλάσσια οικόπεδα νότια Κρήτης - Πελοποννήσου
24.10.25 , 17:51 Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος
24.10.25 , 17:49 Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!
24.10.25 , 17:31 Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
24.10.25 , 17:14 Κων. Αργυρός: Δώρισε χρήματα για τα παιδιά στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης
24.10.25 , 17:05 Τι πρέπει να προσέχετε για να ταξιδέψετε ασφαλείς
24.10.25 , 17:03 GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
24.10.25 , 16:54 Πώς η αλλαγή της ώρας επηρεάζει το σώμα και το μυαλό μας - Οι επιπτώσεις
24.10.25 , 16:51 Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι
24.10.25 , 16:33 GNTM: Ο χορός κάτω από τη βροχή και το ατύχημα που «κόβει» την ανάσα
24.10.25 , 16:26 Suzuki: Ο νέος τρόπος για να αποκτήσεις μοντέλο της
24.10.25 , 16:18 Hyundai SANTA FE: Διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards
24.10.25 , 16:15 Μακρομαρίδου - Παπατριανταφύλλου: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!
First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Καλογεροπούλου: Όσα είπε για την προσωπική της ζωή, την υιοθεσία του γιου της και τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την προσωπική της ζωή, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και την υιοθεσία του γιου της, Μύρωνα, μίλησε η Ελένη Καλογεροπούλου. 

Η δημοσιογράφος, καλή φίλη της Μάρας Ζαχαρέα, υπήρξε ο συνδετικός κρίκος για τη γνωριμία της διευθύντριας ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Θόδωρο Ρουσόπουλο. 

Μάρα Ζαχαρέα: Η αποκάλυψη για την πρώτη φορά που είδε τον Θόδωρο Ρουσόπουλο

«Είμαι η προξενήτρα, θα μπορούσα να έχω τίτλο. Η προξενήτρα», σχολίασε χαρακτηριστικά  στο Happy Day. 

Η ίδια στην προσωπική της ζωή είναι πολύ καλά και απολαμβάνει τον χρόνο που περνά με τις φίλες της και την ηρεμία της. «Είχα σχέσεις. Πέρασα ωραία στη ζωή μου. Δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ, αυτό που λένε να είμαι σε όλη τη ζωή με έναν άνθρωπο. Λίγο ψιλοβαριόμουν. Τώρα είναι που δεν το έχω μετανιώσει. Ξέρεις τι είναι, ν’ ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού και να έχεις την ησυχία σου; Είμαι τρισευτυχισμένη! Πάω στο Aqua Aerobic με τις φίλες μου, κουτσομπολεύουμε, περνάμε τόσο ωραία. Έχω μια ζωή που μ' αρέσει, γιατί πέρασα μέσα στην κρίση δύσκολα πολύ», παραδέχτηκε.

Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες

Η Ελένη Καλογεροπούλου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης λόγω ανεργίας και οικονομικών προβλημάτων, αλλά και τους ανθρώπους που της στάθηκαν. 

«Έχασα όλα τα χρήματα τα οποία είχα στην τράπεζα. Είχα μείνει άνεργη το 2009. Κλείνανε οι εφημερίδες, κλείνανε τα κανάλια. Πραγματικά πέρασα πάρα πάρα πολύ δύσκολα», περιέγραψε. 

«Μου σταθήκανε κάποιοι από τους φίλους μου. Όχι όλοι. Κάποιοι από τους φίλους που ακόμα και σήμερα είναι μαζί δε μου στάθηκαν, όσο αν μη τι άλλο θα περίμενα εγώ. Τους σιχαινόμουν, το λέω έτσι όπως μου βγαίνει. Μετά όμως ηρέμησα και, ναι, τους συγχώρεσα», είπε.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι όταν εκτέθηκε πολιτικά της στοίχισε, αλλά δεν το μετάνιωσε ποτέ. «Εγώ όταν αποφάσισα ότι θα εκτεθώ, ήμουνα... στον πάτο του βαρελιού. Υπήρχαν μέρες που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες δηλαδή που θα έπρεπε ας πούμε να δανειστώ. Τελικά, αυτή η υπερέκθεση η πολιτική με βοήθησε επαγγελματικά. Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πάρα πολλούς δημοσιογράφους που κάλυπταν αυτό το ρεπορτάζ. Οπότε ξαφνικά άρχισαν να με ζητάνε σε δουλειές. Δε χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Δε με κρατάει κανένας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ελευθερία στη ζωή. Αυτό που κάνω σήμερα στο Action24 μαζί με τον Γιώργο και τον Δημήτρη είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Είμαι ελεύθερη να λέω αυτά που θέλω. Θα φύγω από τη δημοσιογραφία, έχω άλλα 2 -3 χρόνια και τελείωσε», είπε.

Ελένη Καλογεροπούλου για την υιοθεσία του γιου της: «Είναι καρμική η σχέση»

«Η σχέση με τον Μύρωνα, είναι καρμική. Διάλεξε ο ένας τον άλλον», είπε για τον γιο της, τον οποίο υιοθέτησε όταν ήταν 5 ετών.

«Στην αρχή έλεγα θέλω να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Το μαθαίνει ένας φίλος μου και μου λέει υπάρχει ένα αγοράκι που τον λένε Μύρωνα και είναι, μου λέει, ένας καταπληκτικός. Εγώ ήθελα αγόρι να υιοθετήσω. Ο Μύρωνας, εκ των υστέρων, έμαθα ότι ήταν πολύ τζαναμπέτης, δηλαδή σκληρό παιδί. Λέω “δε με νοιάζει, δε με νοιάζει καθόλου”. Και μου λέγανε στο μαιευτήριο “για να καταλάβεις, μας έφυγε από τα χέρια και κλώτσησε τον Καραμανλή στο πόδι”», περιέγραψε, τονίζοντας πως όταν είδε τον γιο της, τον ερωτεύτηκε. 

«Εκ των υστέρων έμαθα ότι ενώ είχαν πάει να τον υιοθετήσουν ένα ζευγάρι, αυτός κρύφτηκε και το ζευγάρι το πήρε ως ένα μήνυμα. Δε με απασχόλησε ποτέ η καταγωγή, με ενδιέφερε να μεγαλώσω ένα παιδί και να δώσω αγάπη», αποκάλυψε.

«Το γεγονός ότι υιοθετήθηκε μεγάλος, πέντε χρόνων, έχει να κάνει με το πρόβλημα υγείας του. Πέρασα φάσεις που τον έπαιρνα αγκαλιά και τρέχαμε στα νοσοκομεία. Ευτυχώς ήταν η οικογένειά μου δίπλα μου. Όλα αυτά μας έδεσαν ακόμα περισσότερο. Στην αρχή όποιο φίλο μου έβλεπε, έρχονταν και μου έλεγε, ο μπαμπάς μου; Από ένα σημείο και μετά λοιπόν του είπα “άκου να δεις Μύρωνα, βολέψουμε τη μαμά για την ώρα”», αποκάλυψε.

Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες

Η δημοσιογράφος είπε πως ο γιος δε θέλησε να μάθει για την πραγματική του οικογένεια, παρά μόνο κάποια στιγμή στην εφηβεία του. «Του είπα “ναι πάμε”. “ Όχι”, μου λέει “δε θέλω”. Κι εκεί τελείωσε», περιέγραψε. 

Αποκάλυψε επίσης πως ο γιος της δέχτηκε bullying στο σχολείο και κυρίως bullying εξαιτίας της – «πολιτικό bullying». «Όσο ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν όλα τέλεια. Έρχεται η κυβέρνηση Τσίπρα και ξαφνικά με αντιμετώπιζαν λες κι ήμουν εγώ ο Τσίπρας, αλλά φταίνε οι γονείς. Εκεί πέρασα τρομερά, δηλαδή μου ερχόταν να τους πλακώσω στο ξύλο. Ευτυχώς, είχα συμπαράσταση από τους καθηγητές. Κάποια στιγμή εκεί αγρίεψε και μου είπε “γιατί να πληρώνω εγώ αυτό”.  Εκεί ήταν η στιγμή που λύγισα πραγματικά», εξομολογήθηκε. 

Τέλος, απάντησε με χιούμορ στο αν είναι έτοιμη να γίνει πεθερά. «Ναι, αλλά δε μεγαλώνω άλλο παιδί, τελείωσε. Έχω Aqua Aerobic τώρα. Άμα έχουμε την υγεία μας τα έχουμε όλα».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top