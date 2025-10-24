Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες

Ελένη Καλογεροπούλου: Όσα είπε για την προσωπική της ζωή, την υιοθεσία του γιου της και τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε/ βίντεο Happy Day

Για την προσωπική της ζωή, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και την υιοθεσία του γιου της, Μύρωνα, μίλησε η Ελένη Καλογεροπούλου.

Η δημοσιογράφος, καλή φίλη της Μάρας Ζαχαρέα, υπήρξε ο συνδετικός κρίκος για τη γνωριμία της διευθύντριας ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Θόδωρο Ρουσόπουλο.

«Είμαι η προξενήτρα, θα μπορούσα να έχω τίτλο. Η προξενήτρα», σχολίασε χαρακτηριστικά στο Happy Day.

Η ίδια στην προσωπική της ζωή είναι πολύ καλά και απολαμβάνει τον χρόνο που περνά με τις φίλες της και την ηρεμία της. «Είχα σχέσεις. Πέρασα ωραία στη ζωή μου. Δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ, αυτό που λένε να είμαι σε όλη τη ζωή με έναν άνθρωπο. Λίγο ψιλοβαριόμουν. Τώρα είναι που δεν το έχω μετανιώσει. Ξέρεις τι είναι, ν’ ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού και να έχεις την ησυχία σου; Είμαι τρισευτυχισμένη! Πάω στο Aqua Aerobic με τις φίλες μου, κουτσομπολεύουμε, περνάμε τόσο ωραία. Έχω μια ζωή που μ' αρέσει, γιατί πέρασα μέσα στην κρίση δύσκολα πολύ», παραδέχτηκε.

Η Ελένη Καλογεροπούλου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης λόγω ανεργίας και οικονομικών προβλημάτων, αλλά και τους ανθρώπους που της στάθηκαν.

«Έχασα όλα τα χρήματα τα οποία είχα στην τράπεζα. Είχα μείνει άνεργη το 2009. Κλείνανε οι εφημερίδες, κλείνανε τα κανάλια. Πραγματικά πέρασα πάρα πάρα πολύ δύσκολα», περιέγραψε.

«Μου σταθήκανε κάποιοι από τους φίλους μου. Όχι όλοι. Κάποιοι από τους φίλους που ακόμα και σήμερα είναι μαζί δε μου στάθηκαν, όσο αν μη τι άλλο θα περίμενα εγώ. Τους σιχαινόμουν, το λέω έτσι όπως μου βγαίνει. Μετά όμως ηρέμησα και, ναι, τους συγχώρεσα», είπε.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι όταν εκτέθηκε πολιτικά της στοίχισε, αλλά δεν το μετάνιωσε ποτέ. «Εγώ όταν αποφάσισα ότι θα εκτεθώ, ήμουνα... στον πάτο του βαρελιού. Υπήρχαν μέρες που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες δηλαδή που θα έπρεπε ας πούμε να δανειστώ. Τελικά, αυτή η υπερέκθεση η πολιτική με βοήθησε επαγγελματικά. Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πάρα πολλούς δημοσιογράφους που κάλυπταν αυτό το ρεπορτάζ. Οπότε ξαφνικά άρχισαν να με ζητάνε σε δουλειές. Δε χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Δε με κρατάει κανένας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ελευθερία στη ζωή. Αυτό που κάνω σήμερα στο Action24 μαζί με τον Γιώργο και τον Δημήτρη είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Είμαι ελεύθερη να λέω αυτά που θέλω. Θα φύγω από τη δημοσιογραφία, έχω άλλα 2 -3 χρόνια και τελείωσε», είπε.

Ελένη Καλογεροπούλου για την υιοθεσία του γιου της: «Είναι καρμική η σχέση»

«Η σχέση με τον Μύρωνα, είναι καρμική. Διάλεξε ο ένας τον άλλον», είπε για τον γιο της, τον οποίο υιοθέτησε όταν ήταν 5 ετών.

«Στην αρχή έλεγα θέλω να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Το μαθαίνει ένας φίλος μου και μου λέει υπάρχει ένα αγοράκι που τον λένε Μύρωνα και είναι, μου λέει, ένας καταπληκτικός. Εγώ ήθελα αγόρι να υιοθετήσω. Ο Μύρωνας, εκ των υστέρων, έμαθα ότι ήταν πολύ τζαναμπέτης, δηλαδή σκληρό παιδί. Λέω “δε με νοιάζει, δε με νοιάζει καθόλου”. Και μου λέγανε στο μαιευτήριο “για να καταλάβεις, μας έφυγε από τα χέρια και κλώτσησε τον Καραμανλή στο πόδι”», περιέγραψε, τονίζοντας πως όταν είδε τον γιο της, τον ερωτεύτηκε.

«Εκ των υστέρων έμαθα ότι ενώ είχαν πάει να τον υιοθετήσουν ένα ζευγάρι, αυτός κρύφτηκε και το ζευγάρι το πήρε ως ένα μήνυμα. Δε με απασχόλησε ποτέ η καταγωγή, με ενδιέφερε να μεγαλώσω ένα παιδί και να δώσω αγάπη», αποκάλυψε.

«Το γεγονός ότι υιοθετήθηκε μεγάλος, πέντε χρόνων, έχει να κάνει με το πρόβλημα υγείας του. Πέρασα φάσεις που τον έπαιρνα αγκαλιά και τρέχαμε στα νοσοκομεία. Ευτυχώς ήταν η οικογένειά μου δίπλα μου. Όλα αυτά μας έδεσαν ακόμα περισσότερο. Στην αρχή όποιο φίλο μου έβλεπε, έρχονταν και μου έλεγε, ο μπαμπάς μου; Από ένα σημείο και μετά λοιπόν του είπα “άκου να δεις Μύρωνα, βολέψουμε τη μαμά για την ώρα”», αποκάλυψε.

Η δημοσιογράφος είπε πως ο γιος δε θέλησε να μάθει για την πραγματική του οικογένεια, παρά μόνο κάποια στιγμή στην εφηβεία του. «Του είπα “ναι πάμε”. “ Όχι”, μου λέει “δε θέλω”. Κι εκεί τελείωσε», περιέγραψε.

Αποκάλυψε επίσης πως ο γιος της δέχτηκε bullying στο σχολείο και κυρίως bullying εξαιτίας της – «πολιτικό bullying». «Όσο ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν όλα τέλεια. Έρχεται η κυβέρνηση Τσίπρα και ξαφνικά με αντιμετώπιζαν λες κι ήμουν εγώ ο Τσίπρας, αλλά φταίνε οι γονείς. Εκεί πέρασα τρομερά, δηλαδή μου ερχόταν να τους πλακώσω στο ξύλο. Ευτυχώς, είχα συμπαράσταση από τους καθηγητές. Κάποια στιγμή εκεί αγρίεψε και μου είπε “γιατί να πληρώνω εγώ αυτό”. Εκεί ήταν η στιγμή που λύγισα πραγματικά», εξομολογήθηκε.

Τέλος, απάντησε με χιούμορ στο αν είναι έτοιμη να γίνει πεθερά. «Ναι, αλλά δε μεγαλώνω άλλο παιδί, τελείωσε. Έχω Aqua Aerobic τώρα. Άμα έχουμε την υγεία μας τα έχουμε όλα».

