Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της

Τα στοιχεία που άλλαξαν την πρωτόδικη απόφαση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της Φίλιππος Ηλιάδης αμφισβητεί τη διαθήκη της
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Καταδικάστηκε Για Βασανίστηρια Των Παιδιών Της Και Αθωώθηκε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από πολυετή ποινή κάθειρξης για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των παιδιών της, η οποία της είχε επιβληθεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε τελικά στο Εφετείο μια γυναίκα, που κρίθηκε αθώα.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει έπειτα από καταγγελίες των δύο παιδιών της, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, τα οποία υποστήριζαν ότι υπέστησαν σωματική κακοποίηση και αυστηρές τιμωρίες μέχρι και την εφηβεία τους.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, καθώς και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, οι οποίες, σύμφωνα με τα παιδιά. επηρέασαν σοβαρά την ψυχική τους υγεία. Ορισμένες πράξεις αποδόθηκαν και στον τότε σύντροφο της μητέρας τους.

Το 2018, τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους και να μείνουν προσωρινά με τη θεία τους, προχωρώντας παράλληλα σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το Πρωτοδικείο είχε επιβάλει στη μητέρα ποινή κάθειρξης 14 ετών και 10 μηνών (με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης), ενώ ο σύντροφός της είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους.

Κατά τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες του, ενώ η κόρη δεν παρέστη, καθώς ζει πλέον στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη μητέρα της ζητώντας συγγνώμη «για τα ψέματα που είπε».

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την αθώωση και των δύο κατηγορουμένων, επικαλούμενη τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν εξετάσει τα παιδιά, πρόταση την οποία έκανε δεκτή το δικαστήριο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top