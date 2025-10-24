Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της

Από πολυετή ποινή κάθειρξης για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των παιδιών της, η οποία της είχε επιβληθεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε τελικά στο Εφετείο μια γυναίκα, που κρίθηκε αθώα.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει έπειτα από καταγγελίες των δύο παιδιών της, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, τα οποία υποστήριζαν ότι υπέστησαν σωματική κακοποίηση και αυστηρές τιμωρίες μέχρι και την εφηβεία τους.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, καθώς και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, οι οποίες, σύμφωνα με τα παιδιά. επηρέασαν σοβαρά την ψυχική τους υγεία. Ορισμένες πράξεις αποδόθηκαν και στον τότε σύντροφο της μητέρας τους.

Το 2018, τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους και να μείνουν προσωρινά με τη θεία τους, προχωρώντας παράλληλα σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το Πρωτοδικείο είχε επιβάλει στη μητέρα ποινή κάθειρξης 14 ετών και 10 μηνών (με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης), ενώ ο σύντροφός της είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους.

Κατά τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες του, ενώ η κόρη δεν παρέστη, καθώς ζει πλέον στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη μητέρα της ζητώντας συγγνώμη «για τα ψέματα που είπε».

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την αθώωση και των δύο κατηγορουμένων, επικαλούμενη τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν εξετάσει τα παιδιά, πρόταση την οποία έκανε δεκτή το δικαστήριο.