Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη - «Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»

Στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα μίλησε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, γιου της Καίτης Γκρέυ, Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η ίδια, ανέφερε ότι ο εντολέας της αμφισβητεί τη γνησιότητα της διαθήκης της, η οποία και θα εξεταστεί από γραφολόγο και θα γίνει δεκτή μόνο αν πιστοποιηθεί ως γνήσια!

Η δικηγόρος Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

«Η διαθήκη δεν έχει δημοσιευτεί. Προχθές έγινε το δικαστήριο προκειμένου να δημοσιευτεί. Το περιεχόμενο κανείς δεν το ξέρει, εκτός από τον κ. Παπαδόπουλο», δήλωσε η δικηγόρος του γιου της Καίτης Γκρέυ.

«Η μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν η οικονόμος, εγώ θα πω παραδουλεύτρα, που κατά τη γνώμη μου δεν ξέρει γραφή κι ανάγνωση στα ελληνικά. Εννοείται ότι αφήνω υπόνοιες για ενδεχόμενο πλαστογραφίας, θα κρίνουν ειδικοί επιστήμονες», συνέχισε λέγοντας.

«Η Καίτη Γκρέυ υπήρξε αναλφάβητη, ένα σκαρίφημα έκανε σαν υπογραφή, την Α’ Δημοτικού είχε τελειώσει. Η ταυτότητά της γράφει “αδυνατεί να υπογράψει”», υπογράμμισε.

Σχετικά με τα σχέδια του γιου της, η δικηγόρος ανέφερε: «Είχα συνάντηση με τον γιο της Καίτης Γκρέυ χθες το βράδυ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πλαστή η διαθήκη, εγώ δεν το ισχυρίζομαι. Μου είπε πως ήταν κατατεθειμένα τα χαρτιά και τα συμβόλαια για να γράψει το σπίτι στην εγγονή της, την κόρη του Φίλιππου. Όταν έρθει η διαθήκη στα χέρια μας, θα την πάμε σε γραφολόγο. Αν είναι γνήσια, θα σεβαστούμε το περιεχόμενό της».

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης, στη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ αφήνει μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, γιο του Βασίλη Ηλιάδη, ο οποίος. όπως είπε ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος, υπήρξε το στήριγμα της αείμνηστης τραγουδίστριας μέχρι το τέλος της ζωής της.

