Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη

Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή τους για την Ιταλία/ βίντεο Το Πρωινό

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος ταξίδεψε με τη Δέσποινα Βανδή, για μια ρομαντική απόδραση στην Ιταλία.

Ο ηθοποιός, που κλείνει σήμερα τα 48 του χρόνια, «πιάστηκε» στο αεροδρόμιο της Αθήνας από την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μαζί με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, λίγο πριν την αναχώρησή τους για τη Ρώμη.

Το ζευγάρι περπατούσε χέρι χέρι, φορώντας casual μαύρα ρούχα. Ήταν ευγενικοί και χαμογελαστοί και δεν έκαναν δηλώσεις.

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε μόνο μια φωτογραφία της στο instagram, χωρίς να αναφέρει πού βρίσκεται. Σημείωσε μόνο μια λευκή καρδιά κι ένα ματάκι στη λεζάντα της εικόνας.

To ζευγάρι είχε επιλέξει ξανά την Ιταλία ως προορισμό για μια ρομαντική απόδραση, με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού, πέρυσι. Το ταξίδι τους έρχεται μετά από ένα πιεστικό διάστημα για το ζευγάρι, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, ο Βασίλης Μπισμπίκης «πρωταγωνιστούσε» για μέρες σε εκπομπές και social media, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη όταν χτύπησε με το όχημά του σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να παραμείνει στο σημείο.

Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε επίσης στο προσκήνιο, λίγο καιρό αργότερα, για το γεγονός ότι επιβιβάστηκε σε περιπολικό, επειδή είχε σκάσει το λάστιχο του αυτοκινήτου της στη Χαλκιδική, όπου είχε συναυλία το καλοκαίρι.

«Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι στη ζωή μου», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης σε συνέντευξή του στη Lifo, σκιαγραφόντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».

Η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη επέστρεψε στον νέο χώρο της ομάδας Cartel. Έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου και είναι sold out μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.