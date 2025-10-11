Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή όποτε βρίσκουν λίγο ελεύθερο χρόνο τον εκμεταλλεύονται για να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Έτσι τώρα, προγραμμάτισαν το επόμενο ταξίδι τους στο εξωτερικό με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού στο τέλος του Οκτώβρη.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Οδυσσέας Μητσόπουλος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το ερωτευμένο ζευγάρι ετοιμάζεται για Ρώμη, η οποία αποτελεί αγαπημένο τους προορισμό και έχουν επισκεφτεί ξανά στο παρελθόν.

Το ταξίδι έρχεται λίγο καιρό μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Φιλοθέη, όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα με το δικό του αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις Αρχές.

Πλέον, ο γνωστός ηθοποιός εστιάζει στα επαγγελματικά του, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια». Την είδηση επιβεβαίωσε η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας την αφίσα της νέας του δουλειάς στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.