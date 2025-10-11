Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Πού θα ταξιδέψει το ζευγάρι;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 13:46 Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
11.10.25 , 13:46 Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
11.10.25 , 13:41 Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο
11.10.25 , 13:36 5 fashion trends που θεωρούνται ξεπερασμένα το 2025
11.10.25 , 13:32 Μεσσηνία: Ψάχνουν τον δράστη στην Αθήνα
11.10.25 , 13:14 Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Είχε άστρο, δε χρωστάει τίποτα»
11.10.25 , 12:11 Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Πέθανε η μητέρα του
11.10.25 , 12:02 Σου αρέσει το κοτόπουλο; Δες μερικές πρωτότυπες συνταγές
11.10.25 , 11:59 Αλ. Τσίπρας: «Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει»
11.10.25 , 11:41 Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
11.10.25 , 11:25 Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
11.10.25 , 11:18 Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 47χρονος ζήτησε βοήθεια σε μίνι μάρκετ
11.10.25 , 11:00 Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
11.10.25 , 11:00 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
11.10.25 , 10:11 Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τετράχρονο παιδί νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Μεσσηνία: Ψάχνουν τον δράστη στην Αθήνα
Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή όποτε βρίσκουν λίγο ελεύθερο χρόνο τον εκμεταλλεύονται για να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Έτσι τώρα, προγραμμάτισαν το επόμενο ταξίδι τους στο εξωτερικό με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού στο τέλος του Οκτώβρη.

Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Οδυσσέας Μητσόπουλος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το ερωτευμένο ζευγάρι ετοιμάζεται για Ρώμη, η οποία αποτελεί αγαπημένο τους προορισμό και έχουν επισκεφτεί ξανά στο παρελθόν.

Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Το ταξίδι έρχεται λίγο καιρό μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Φιλοθέη, όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα με το δικό του αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις Αρχές.

Πλέον, ο γνωστός ηθοποιός εστιάζει στα επαγγελματικά του, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια». Την είδηση επιβεβαίωσε η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας την αφίσα της νέας του δουλειάς στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΝΔΗ - ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top