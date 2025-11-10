Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής

‘Ενα σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε ο ιατροδικαστής μέσα στο σώμα του απανθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε στα Σκούρτα.

Όπως εκτιμάται, το σιδερένιο αντικείμενο μπορεί να είναι βολίδα από όπλο. Θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να τους δοθούν επίσημες απαντήσεις για το περί τίνος πρόκειται.

Αν πάντως είναι βολίδα, είναι πολύ πιθανό να πυροβόλησαν πρώτα τον άνδρα οι άγνωστοι δράστες και στη συνέχεια να τον έκαψαν, με στόχο να καθυστερήσουν τις έρευνες.

