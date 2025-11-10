Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής

Πιθανόν να είναι σφαίρα και να αποδεικνύει ότι πρώτα τον πυροβόλησαν

10.11.25 , 18:35 Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής
Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου για το απανθρακωμένο πτώμα στα Σκούρτα Βοιωτίας/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (8/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

‘Ενα σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε ο ιατροδικαστής μέσα στο σώμα του απανθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε στα Σκούρτα

Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες

Όπως εκτιμάται, το σιδερένιο αντικείμενο μπορεί να είναι βολίδα από όπλο. Θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να τους δοθούν επίσημες απαντήσεις για το περί τίνος πρόκειται. 

Βοιωτία: Ψάχνουν DNA από την οδοντοστοιχία της απανθρακωμένης σορού

Αν πάντως είναι βολίδα, είναι πολύ πιθανό να πυροβόλησαν πρώτα τον άνδρα οι άγνωστοι δράστες και  στη συνέχεια να τον έκαψαν, με στόχο να καθυστερήσουν τις έρευνες.
 

Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
