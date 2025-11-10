Βίντεο: Της έβαλε φωτιά επειδή νόμιζε ότι έχει σχέση με τον άνδρα της!

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία ένα απίστευτο περιστατικό βίας, όταν μια γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη επιχείρησε να κάψει ζωντανή μια άλλη, επειδή πίστευε πως είχε εξωσυζυγική σχέση με τον σύζυγό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε καφέ, μπροστά σε ανυποψίαστους θαμώνες. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Σπύρος Λάμπρου, φαίνεται η δράστις, ντυμένη με μαύρο παλτό, να πλησιάζει μια γυναίκα που καθόταν στο τραπέζι της και να τη ρωτάει εξαγριωμένη: «Εσύ είσαι με τον άντρα μου;»

Χωρίς δισταγμό, άδειασε ένα μπουκάλι με βενζίνη πάνω στο κεφάλι του θύματος. Η γυναίκα προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο κανείς από την παρέα της δε φάνηκε να τη βοηθά.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η δράστις άναψε έναν αναπτήρα και έβαλε φωτιά στα μαλλιά της γυναίκας. Οι θαμώνες έσπευσαν να τη βοηθήσουν, προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι η δράστις δεν απομακρύνθηκε από το σημείο. Παρέμεινε στο καφέ, παρακολουθώντας το θύμα της να καίγεται και συνεχίζοντας να τη βρίζει.

Η γυναίκα συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αρχές. Κατά την απολογία της φέρεται να δήλωσε πως «ήθελε να την εκδικηθεί», καθώς πίστευε πως το θύμα είχε παράνομη σχέση με τον σύζυγό της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αποτροπιασμού στην τουρκική κοινή γνώμη, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια από τις πιο ακραίες πράξεις ενδοοικογενειακής ζήλιας των τελευταίων ετών.

