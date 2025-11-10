Ανακαλύψτε το PEUGEOT POLYGON στην POLYGON CITY

Ακριβώς όπως το PEUGEOT POLYGON CONCEPT, έτσι και το PEUGEOT Island στο Fortnite προσφέρει μια καθηλωτική και καινοτόμο εμπειρία, για τους φίλους της μάρκας και τους gamers. Η PEUGEOT συνεχίζει την εξερεύνηση νέων ομάδων κοινού ενισχύοντας την παρουσία της στον κόσμο του gaming, μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό τρόπο να ανακαλύψει κανείς σε προεπισκόπηση το νέο της concept car. Το αυτοκίνητο αυτό αποτυπώνει το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 12 Νοεμβρίου, με μια ψηφιακή αποκάλυψη στο κανάλι YouTube της PEUGEOT.

Το PEUGEOT POLYGON παρουσιάζεται στο εντυπωσιακό νησί PEUGEOT POLYGON CITY.

Δημιουργημένο από τη Gameloft, σε στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού της PEUGEOT, αυτό το νησί έχει το σχήμα του Hypersquare, παραπέμποντας στο επαναστατικό σύστημα διεύθυνσης της PEUGEOT, με τεχνολογία steer by wire, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των μελλοντικών οχημάτων της μάρκας και φυσικά του ίδιου του POLYGON CONCEPT.

Ο παίκτης μεταφέρεται στο PEUGEOT POLYGON CITY, όπου αναγνωρίζει αμέσως το σχήμα του Hypersquare από ψηλά καθώς βυθίζεται στην εμπειρία.

Η πρόκληση: Δημιουργήστε το δικό σας POLYGON CONCEPT εξατομικεύοντάς το με Tokens που κερδίζετε μέσα από mini-games διάσπαρτα στην πόλη.

Το concept αυτό φέρνει την έννοια της εξατομίκευσης σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στους παίκτες να προσαρμόσουν πλήθος στοιχείων, εσωτερικών και εξωτερικών, όπως το Hypersquare, τις ζάντες, το χρώμα αμαξώματος και την υπογραφή φωτισμού.

Μια περιπέτεια που συνδυάζει διασκέδαση και ευελιξία σε ένα φουτουριστικό περιβάλλον, ακριβώς όπως το POLYGON CONCEPT.

Ανακαλύψτε το PEUGEOT POLYGON CONCEPT στο PEUGEOT POLYGON City Island* στο Fortnite ακολουθώντας α παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε το Fortnite στη συσκευή της επιλογής σας.

Επιλέξτε την καρτέλα «Discover» από το κύριο μενού.

Εισαγάγετε τον κωδικό νησιού: [4592-5340-1652].

Πατήστε Play και βυθιστείτε στην εμπειρία.

