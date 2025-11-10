Toyota Hilux: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Η Toyota ανακοινώνει σήμερα το νέο Hilux, την ένατη γενιά ενός μοντέλου που αποτελεί σύμβολο αντοχής, αξιοπιστίας και διαχρονικής ποιότητας.Η εισαγωγή του νέου μοντέλου σηματοδοτεί τη μετάβαση του θρυλικού pick-up σε μια νέα εποχή εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολυτεχνολογική στρατηγική της εταιρείας – γνωστή και ως Toyota Multi-Pathway – περιλαμβάνοντας τόσο την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση όσο και για το 2028 μία έκδοση με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, αμφότερες με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Με τη νέα γενιά, το Hilux περιορίζεται αποκλειστικά στον τύπο αμαξώματος Double Cab, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών. Στο εσωτερικό, η συνολική αίσθηση ποιότητας έχει πλήρως διαφοροποιηθεί με υψηλή αντιληπτή ποιότητα, επηρεασμένη από το νέο Toyota Land Cruiser. Η κεντρική κονσόλα υιοθετεί νέο οριζόντιο σχεδιασμό, ενσωματώνοντας έναν προσαρμόσιμο πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών για τον οδηγό και μια κεντρική οθόνη αφής πολυμέσων, έως 12,3 ιντσών.

Όλα τα χειριστήρια τετρακίνησης (AWD) και off-road είναι συγκεντρωμένα σε κεντρική θέση για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο εφοδιάζεται με επιλογέα shift-by-wire, που λειτουργεί με ένα μόνο άγγιγμα. Για την εξασφάλιση της συνδεσιμότητας, το Hilux διαθέτει ασύρματο φορτιστή smartphone και νέες θύρες USB στο πίσω μέρος της καμπίνας.Οι κάτοχοι του νέου Hilux μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένες και συνδεδεμένες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής MyToyota, προσφέροντας πρακτικότητα τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες/στόλους οχημάτων.Πρόκειται επίσης για το πρώτο Hilux που εφοδιάζεται με ηλεκτρικό υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης (EPS), προσφέροντας πιο άμεση αίσθηση στο τιμόνι, μεγαλύτερη ευελιξία και μειωμένες αντιδράσεις στο τιμόνι σε ανώμαλα οδοστρώματα.

Το προηγμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Toyota T-Mate του Hilux έχει επεκταθεί σημαντικά. Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με πλήθος νέων και αναβαθμισμένων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης του Toyota Safety Sense ώστε να περιλαμβάνει τα Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist και Emergency Driving Stop System. Οι νέες ενημερώσεις over-the-air θα επιτρέπουν απρόσκοπτες αναβαθμίσεις μόλις είναι διαθέσιμες στα συστήματα ασφάλειας.Μεταξύ άλλων, τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor), Σύστημα Υποβοήθησης Ασφαλούς Εξόδου (Safe Exit Assist) και Κάμερα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού (Driver Monitor Camera).





Η εισαγωγή της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης αποτελεί σημαντική καινοτομία για το Hilux, χωρίς να θυσιάζεται η φημισμένη ποιότητα, αντοχή και αξιοπιστία του μοντέλου.Θα έχει ιδιαίτερη απήχηση στους εταιρικούς πελάτες που αναζητούν ένα pick-up, το οποίο συνδυάζει μηδενικές εκπομπές ρύπων με καθημερινή πρακτικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στο QDR (Quality-Durability-Reliability) και τις ικανότητες εκτός δρόμου. Διατηρεί τη θεμελιώδη στιβαρότητα της χαρακτηριστικής δομής αμαξώματος body-on-frame του Hilux και έχει σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση εκτός δρόμου, με ειδικά μέτρα για την προστασία της μπαταρίας από ζημιές ή εισροή νερού. Σημαντικό είναι ότι το βάθος βύθισης 700mm παραμένει ίδιο με αυτό του τρέχοντος μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).

Το Hilux BEV επωφελείται επιπλέον από το σύστημα Multi-Terrain Select, που προσαρμόζει την απόδοση του οχήματος σε διαφορετικά εδάφη εκτός δρόμου μέσω ελέγχου φρένων και ροπής, προσφέροντας εμπειρία τετρακίνησης που παραπέμπει σε συμβατικό σύστημα μετάδοσης L4.

Το σύστημα κίνησης του Hilux BEV διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου 59,2 kWh και εμπρός και πίσω e-Axles, παρέχοντας μόνιμη τετρακίνηση, με ροπή 205 Nm στον εμπρός άξονα και 268,6 Nm στον πίσω. Η τρέχουσα ενδεικτική μέτρηση προβλέπει περίπου 715 kg ωφέλιμου φορτίου και 1.600 kg ικανότητας ρυμούλκησης, με αυτονομία WLTP περίπου 240 km. Η Toyota έχει θέσει ως στόχο τις κορυφαίες δυνατότητες φόρτισης στην κατηγορία, για να ελαχιστοποιείται ο εκτός λειτουργίας χρόνος του οχήματος.



Το σύστημα κίνησης Hybrid 48V εισήχθη στην τρέχουσα γκάμα του Hilux το 2025 και στη νέα γενιά αναμένεται να συνεχίσει ως το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Η παραγωγή του εκτιμάται να ξεκινήσει στο 3o τρίμηνο 2026.Το σύστημα περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου 48V – έξυπνα τοποθετημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα, ώστε να μην περιορίζεται ο εσωτερικός χώρος – έναν ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια και έναν μετατροπέα DC-DC. Αξιοποιώντας την κορυφαία παγκοσμίως τεχνογνωσία της Toyota στον τομέα των υβριδικών τεχνολογιών, υποστηρίζει τον κινητήρα 2,8 λίτρων, προσφέροντας ομαλή, αθόρυβη και εκλεπτυσμένη απόδοση σε συνθήκες εντός αλλά και εκτός δρόμου. Η βελτιωμένη απόδοση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά την επιτάχυνση, τόσο από στάση όσο και εν κινήσει.Η εξαιρετική ικανότητα μεταφοράς φορτίου παραμένει αναλλοίωτη: μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο και να ρυμουλκήσει τρέιλερ με φρένα έως 3.500 kg.

Τα εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος κίνησης έχουν σχεδιαστεί για εύκολη ενσωμάτωση και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Ο ηλεκτροκινητήρας-γεννήτρια τοποθετείται ψηλά στον κινητήρα, ώστε το όχημα να διατηρεί την ικανότητα διέλευσης νερού βάθους 700 mm. Η απόδοση εκτός δρόμου ενισχύεται περαιτέρω με το σύστημα Multi-Terrain Select, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει ο οδηγός για να προσαρμόσει την απόδοση σε διαφορετικές επιφάνειες. Το Multi-Terrain Monitor βοηθά στην οδήγηση εκτός δρόμου, ενώ το Panoramic View Monitor υποστηρίζει το παρκάρισμα και τους ελιγμούς στο δρόμο.

Για την ελληνική αγορά, η άφιξη της νέας γενιάς Hilux με τις εκδόσεις 48V 2.8L Diesel και Αμιγώς Ηλεκτρικού αναμένεται στο 4ο τρίμηνο 2026.Το μέλλον υπόσχεται ακόμη περισσότερα για το Hilux, καθώς επιβεβαιώνεται ότι μια έκδοση εξοπλισμένη με σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου της Toyota αναμένεται το 2028. Το Hilux με κυψέλες υδρογόνου θα επιβεβαιώσει περαιτέρω τη δέσμευση της Toyota να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του υδρογόνου ως πολύτιμης πηγής καθαρής ενέργειας και θα δώσει ώθηση στην ευρύτερη ανάπτυξη υποδομών και οικοσυστημάτων υδρογόνου στην Ευρώπη.



