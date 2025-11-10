Φάρμα: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τη Βαλεντίνα - Χρειάστηκε διασώστη!

Ζήτησε να βάλει θερμόμετρο

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο

Φαίνεται πως στη «Φάρμα» του Star απόψε έγινε ένα μικρό επεισόδιο με τη Βαλεντίνα, η οποία είπε πως αισθανόταν άρρωστη και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Δες τη Φάρμα

Οι συμπαίκτες της συζητούσαν για το πώς ένιωθε — κάποιοι έδειξαν ανησυχία, λέγοντας ότι τρέμει, νιώθει αδυναμία και κρυώνει, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν αν όντως είναι άρρωστη ή αν... προσποιείται για να αποφύγει τις δουλειές και τη μονομαχία.

βαλεντινα

Όταν της μέτρησαν τη θερμοκρασία, το θερμόμετρο έδειξε 35,6°C, δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία, όχι πυρετό. Κάποιοι σχολίασαν ότι αυτό σημαίνει υποθερμία, άλλοι όμως θεώρησαν ότι δεν έχει τίποτα σοβαρό.

Ένας συμπαίκτης μάλιστα ειρωνεύτηκε ότι το «παίζει την άρρωστη», λέγοντας πως αυτό συμβαίνει συχνά και πως στο τέλος, ακόμα κι αν όντως αρρωστήσει, κανείς δεν θα την πιστεύει — όπως στον μύθο του Αισώπου με τον βοσκό που φώναζε «λύκος».

