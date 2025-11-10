Μαρίνα Σπανού: Στιλάτη με ριγέ oversized κοστούμι

Μία στιλάτη εμφάνιση έκανε η Μαρίνα Σπανού πριν λίγες μέρες. Η γνωστή ερμηνεύτρια έδωσε το «παρών» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2025 του "αθηνοράματος", μία λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Για τη βραδιά, η Μαρίνα Σπανού επέλεξε ένα υπέροχο ριγέ oversized κοστούμι σε μπορντό απόχρωση με κάθετη λευκή ρίγα και μοιράστηκε το look της με τους followers της στο Instagram. Η επιλογή της ήταν ένα εντυπωσιακό power suit, επιβεβαιώνοντας ότι το κοστούμι παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά και chic ενδύματα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του look της ωστόσο, ήταν ο τρόπος που φόρεσε το κοστούμι, καθώς στο εσωτερικό επέλεξε ένα στράπλες τοπ, σαν μαγιό μαγιό.

Δες το look της Μαρίνας Σπανού: