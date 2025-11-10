Pirelli: Οι στρατηγικές σε ένα συναρπαστικό Βραζιλιάνικο Grand Prix

Pirelli: Οι στρατηγικές σε ένα συναρπαστικό Βραζιλιάνικο Grand Prix
Μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών που περιλάμβανε και τις τρεις γόμες βοήθησε να γίνει το Grand Prix της Βραζιλίας ένα από τα πιο εκπληκτικά της σεζόν, με πραγματικό αγώνα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Ο Lando Norris της McLaren πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του μετά από ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, διευρύνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα. Ο οδηγός της Mercedes, Kimi Antonelli, σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της νεαρής καριέρας του με τη δεύτερη θέση, ενώ οδηγός της ημέρας ήταν ο Max Verstappen της Red Bull: Εκκίνησε τελευταίους από τα pit και τερμάτισε στο βάθρο.

Pirelli: Οι στρατηγικές σε ένα συναρπαστικό Βραζιλιάνικο Grand Prix

Ένας βασικός παράγοντας σε αυτόν τον γεμάτο δράση αγώνα ήταν η στρατηγική ελαστικών στις ψυχρές και απαιτητικές συνθήκες, με σποραδική ψιλή βροχή στην αρχή της ημέρας και θερμοκρασίες πίστας που δεν ξεπέρασαν ποτέ τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην εκκίνηση επιλέχθηκαν και οι τρεις γόμες ελαστικών (μαλακή, μέση, σκληρή). Ο Antonelli που εκκινούσε δεύτερος έβαλε τα μαλακά ελαστικά ελπίζοντας να εκκινήσει καλύτερο από τον poleman Lando Norris που φορούσε τη μέση γόμα.

Pirelli: Οι στρατηγικές σε ένα συναρπαστικό Βραζιλιάνικο Grand Prix

Ωστόσο, ένα αυτοκίνητο ασφαλείας (safety car) στον εναρκτήριο γύρο και ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας (virtual safety car), αμέσως μετά εξουδετέρωσε τη δράση και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων από τα ελαστικά σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, με τα μονοθέσια γεμάτα καύσιμα. Ο Verstappen, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκληρά ελαστικά από τα πιτ με καινούργιο στήσιμο και νέα υβριδική μηχανή, ανέβηκε μέχρι τη μέση του grid πριν τον 10ο γύρο, αλλά αναγκάστηκε να κάνει νωρίς πιτ στοπ καθώς είχε κλατάρισμα που προήρθε από από θραύσματα λόγω των πολλών συμβάντων. Έβαλε τη μέση γόμα και έπρεπε να ξεκινήσει τη δουλειά του από την αρχή.

Pirelli: Οι στρατηγικές σε ένα συναρπαστικό Βραζιλιάνικο Grand Prix
Η μάχη στην κορυφή του πεδίου για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα διεξήχθη μεταξύ των δύο McLaren, οι οποίες υιοθέτησαν πανομοιότυπες στρατηγικές δύο αλλαγών (μέση/μαλακή/μέση): ωστόσο, η πρόοδος του Oscar Piastri παρεμποδίστηκε από μια ποινή 10 δευτερολέπτων για τη συμμετοχή του στο περιστατικό που προκάλεσε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Verstappen κατέληξε να υιοθετήσει μια στρατηγική τριών στοπ χρησιμοποιώντας και τις τρεις γόμες: Κατάφερε αγωνιζόμενος από την τελευταία θέση να βρεθεί σε απόσταση 10 δευτερολέπτων από τον πρωτοπόρο στο τέλος των 71 γύρων. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών σταμάτησε δύο φορές, οι Liam Lawson (Racing Bulls) και Nico Hulkenberg (Sauber) τερμάτισαν και οι δύο στους βαθμούς με δύο διαφορετικές στρατηγικές μιας αλλαγής Συνολικά, υιοθετήθηκαν επτά (7) διαφορετικές παραλλαγές στρατηγικής από τους 17 οδηγούς που τερμάτισαν.
 

