Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space

Σε διασκευή/σκηνοθεσία της Νάντιας Δαλκυριάδου

Δείτε το trailer της παράστασης
Όταν από τα πρώτα λεπτά ένας κόμπος ανεβαίνει στον λαιμό και το δάκρυ... ακροβατεί στην άκρη του αντίστοιχου αδένα, ξέρεις ότι βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα έργο που, αν μη τι άλλο, θα σε συγκινήσει. Υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα από αυτό;

Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space

Η θεατρική παράσταση Εντολή, βασισμένη στο ομώνυμο πολιτικό μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου του 1976, είχε την τύχη να πέσει στα χέρια της Νάντιας Δαλκυριάδου που το διασκεύασε και το σκηνοθέτησε με τον εμπνευσμένο τρόπο που του άξιζε. Αν σε αυτό προσθέσεις και την ομάδα των ταλαντούχουν πλασμάτων, τριών γυναικών και τριών αντρών, που απαρτίζουν τον θίασο, έχεις -χωρίς υπερβολή- μία από τις πιο αξιόλογες παραστάσεις της σεζόν. 

Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space

Το έργο, που παίζεται για δεύτερη σεζόν στο Nous-Creative space, επικεντρώνεται στην ιστορία του Νίκου Μπελογιάννη, του «ανθρώπου με το γαρύφαλλο», τη σύλληψη, τις δύο δίκες και την εκτέλεσή του το 1952. Σε ένα λιτό αλλά πλήρως λειτουργικό σκηνικό που «μεταμορφώνεται» ανάλογα με την περίσταση, οι έξι ηθοποιοί (Ξένια Αλεξίου, Ειρήνη Αμπουμόγλι, Ήρα Ρόκου, Άρης Μπαταγιάννης, Σταύρος Μόσχης & Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης), επιδίδονται σε ένα... κρυφτό και σιγά σιγά αποκαλύπτονται, υποδυόμενοι πολλαπλούς ρόλους ο καθένας.

Χορογραφημένοι από τη Μαρίνα Μαυρογένη σε έναν δυνατό, επαναστατικό ρυθμό όπως ταιριάζει στην ιστορία των ανταρτών και του Μπελογιάννη, προκαλούν συγκίνηση, θυμίζοντας σε στιγμές χορό αρχαίας τραγωδίας. 

Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space

Η Ξένια Αλεξίου σε ρόλο αφηγήτριας, κατά κάποιον τρόπο ενσαρκώνει τη Διδώ Σωτηρίου, ενώ από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές της παράστασης είναι ο χορός με τα φορέματα γυναικών που πηγαίνουν για εκτέλεση.

Σε μια παράσταση όπου οι συμβολισμοί είναι ουσιαστικά ο έβδομος πρωταγωνιστής, η Νάντια Δαλκυριάδου έχει προσθέσει στοιχεία από τη νεότερη ιστορία, συνδέοντας το παρόν με το σήμερα, σατιρίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο των ΜΜΕ. Λίγο μετά έρχεται ένα εξαιρετικό φινάλε με τον Σταύρο Μόσχη σε μια συγκλονιστική ερμηνεία με τη σκηνή να σείεται!

Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space

Εντολή της Διδώς Σωτηρίου
Θέατρο Noūs - Creative space
Τροίας 34, Αθήνα 
Τηλ.: 2108237333

Πρωταγωνιστούν: Ξένια Αλεξίου, Ειρήνη Αμπουμόγλι, Άρης Μπαταγιάννης, Σταύρος Μόσχης, Ήρα Ρόκου/Δώρα Χάγιου (διπλή διανομή), Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Συντελεστές

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Δραματουργία: Νάντια Δαλκυριάδου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Απατσίδου
Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Παναγιωτακοπούλου
Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Φωτισμοί: Γιώργος Ψυχράμης
Επιμέλεια Κίνησης και χορογραφία: Μαρίνα Μαυρογένη
Βοηθός χορογράφου: Μαριάννα Σολωμονίδου
Μουσική επιμέλεια και σύνθεση: Οδυσσέας Γκάλλιος
Σχεδιασμός Αφίσας: Στέφανος Μιχαηλίδης
Φωτογραφίες: Αγάπη Καλογιάννη
Τρέιλερ: Φανούριος Καζάκης, Αγάπη Καλογιάννη
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας 
Παραγωγή: ΚΑΡΑΚ ΑΜΚΕ

Ημέρες και ώρες: Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:15

Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 12€ Φοιτητικό, Ανέργων, 60+, 10€ ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων

Ηλεκτρονική προπώληση: More.com

