Το θαύμα της Άλεξ: Γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο και ζει 20 χρόνια!

Το κορίτσι από τη Νεμπράσκα που νίκησε κάθε ιατρική πρόβλεψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 20:21 Ανακαλύψτε το PEUGEOT POLYGON στην POLYGON CITY
10.11.25 , 20:13 Βίντεο: Της έβαλε φωτιά επειδή νόμιζε ότι έχει σχέση με τον άνδρα της!
10.11.25 , 20:04 Είναι επίσημο: Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου
10.11.25 , 19:48 Βασίλης Μπισμπίκης: Μεταμορφώθηκε σε... «Karate Kid»!
10.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;
10.11.25 , 19:24 Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τα... μαγικά της στη δημοπρασία!
10.11.25 , 19:14 Άρης Αντωνόπουλος: «Έφτασα σε πολύ άσχημο επίπεδο - Έχασα αγαπημένο φίλο»
10.11.25 , 19:10 Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός με τα 600.000 ευρώ για  διακίνηση ναρκωτικών
10.11.25 , 19:02 Το θαύμα της Άλεξ: Γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο και ζει 20 χρόνια!
10.11.25 , 19:01 Ο διάσημος Σκρουτζ Μακ Ντακ... έρχεται στο Cash or Trash!
10.11.25 , 18:53 Γιάννης Στάνκογλου: «Κοντεύω μια πενταετία που είμαι ελεύθερος!»
10.11.25 , 18:35 Σκούρτα: Σιδερένιο αντικείμενο εντόπισε στη σορό του άνδρα ο ιατροδικαστής
10.11.25 , 18:16 Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα
10.11.25 , 18:00 Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας: Πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων
10.11.25 , 17:41 Aυτά είναι τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Είναι επίσημο: Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Το θαύμα της Άλεξ: Γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο και ζει 20 χρόνια!
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου από βίντεο Youtube (KETV News)
Κορίτσι Γεννήθηκε Χωρίς Εγκέφαλο Και Ζει 20 Χρόνια!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απίστευτη ιστορία δύναμης και πίστης συγκινεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. H Άλεξ Σίμπσον από την Ομάχα της Νεμπράσκα γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο και ενάντια σε κάθε ιατρική πρόβλεψη, έκλεισε τα 20 της χρόνια.

Σύμφωνα με τους γονείς της, Σον και Λορένα Σίμπσον, η Άλεξ γεννήθηκε με μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση, γνωστή ως υδρανεγκεφαλία. Όπως εξήγησε ο πατέρας της μιλώντας στο τοπικό δίκτυο KETV News, η υδρανεγκεφαλία σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκέφαλος. «Τεχνικά έχει μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα της παρεγκεφαλίδας, στο μέγεθος του μισού από το μικρό μου δάχτυλο και αυτό είναι όλο», δήλωσε. 

Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει το ζευγάρι ότι η κόρη τους δε θα ζούσε πέρα από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Ωστόσο, δύο δεκαετίες αργότερα, η Άλεξ συνεχίζει να τους διαψεύδει όλους.

Όταν ρωτήθηκαν πώς εξηγούν το «θαύμα» της επιβίωσης της κόρης τους, οι γονείς της απάντησαν απλά: «Αγάπη». Παρότι η Άλεξ δεν μπορεί να δει ή να ακούσει, η οικογένειά της πιστεύει ότι μπορεί να αισθανθεί την παρουσία τους.

«Όταν τη φωνάζω, βλέπεις πως ψάχνει να με εντοπίσει με το βλέμμα της», είπε συγκινημένος ο πατέρας του κοριτσιού.

Ο ίδιος απέδωσε τη δύναμή τους όλα αυτά τα χρόνια στην πίστη. «Πριν από 20 χρόνια ήμασταν φοβισμένοι, αλλά η πίστη είναι αυτό που μας κράτησε ζωντανούς», σημείωσε.

Το θαύμα της Άλεξ: Γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο και ζει 20 χρόνια!

Η μητέρα της, Λορένα, χαρακτήρισε την κόρη της «μαχήτρια», ενώ ο 14χρονος αδελφός της, SJ, δήλωσε περήφανος που έχει την Άλεξ στην οικογένειά του. «Όταν με ρωτούν για την οικογένειά μου, το πρώτο που λέω είναι για την Άλεξ, την αδερφή μου με αναπηρία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο SJ πρόσθεσε πως η Άλεξ φαίνεται να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω της: «Αν κάποιος είναι αγχωμένος, ακόμα κι αν δεν πει τίποτα, η Άλεξ θα το καταλάβει. Θα το νιώσει», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η υδρανεγκεφαλία είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση, που εμφανίζεται σε μία στις 5.000 έως μία στις 10.000 εγκυμοσύνες, και συνήθως είναι θανατηφόρα μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής.

Η περίπτωση της Άλεξ, όμως, αποδεικνύει πως η αγάπη, η πίστη και η ανθρώπινη θέληση μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα πιο απίθανα όρια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΔΡΑΝΕΓΚΕΦΑΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top