Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τα... μαγικά της στη δημοπρασία!

Πήγε με την πωλήτρια στο δωμάτιο των αγοραστών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 21:55 Φάρμα: Πρώτη δοκιμασία ασυλίας - Τι καλούνται να κάνουν οι παίκτες;
10.11.25 , 21:37 Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE
10.11.25 , 21:30 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κέρδισε το παιχνίδι προμηθειών
10.11.25 , 21:23 Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space
10.11.25 , 21:15 Φάρμα: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τη Βαλεντίνα - Χρειάστηκε διασώστη!
10.11.25 , 21:11 Η παγκόσμια πρεμιέρα του OMODA 4
10.11.25 , 21:05 Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό
10.11.25 , 20:56 Ρέμα Εσχατιάς: Φόβος  για πλημμύρα σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση
10.11.25 , 20:48 Toyota Hilux: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
10.11.25 , 20:41 Χριστίνα Κοντοβά: Γιορτάζει τα 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα
10.11.25 , 20:23 «Βράζουν» τα Βορίζια: «Μου επιτέθηκε η Καργάκη, έβρισε τα παιδιά μου»
10.11.25 , 20:21 Ανακαλύψτε το PEUGEOT POLYGON στην POLYGON CITY
10.11.25 , 20:13 Βίντεο: Της έβαλε φωτιά επειδή νόμιζε ότι έχει σχέση με τον άνδρα της!
10.11.25 , 20:04 Είναι επίσημο: Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου
10.11.25 , 19:48 Βασίλης Μπισμπίκης: Μεταμορφώθηκε σε... «Karate Kid»!
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Βίντεο: Της έβαλε φωτιά επειδή νόμιζε ότι έχει σχέση με τον άνδρα της!
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κυριακή πήγε στο Cash or Trash με ένα αγγλικό αντικείμενο «αρτ νουβό» των αρχών του 20ου αιώνα. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τα... μαγικά της στη δημοπρασία!

Η πωλήτρια απογοητεύτηκε με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου στα 200 ευρώ, ωστόσο πήγε στην εκπομπή με έναν ξεκάθαρο στόχο: να πετύχει την υψηλότερη προσφορά που μπορεί από τους αγοραστές. Για αυτό ζήτησε και τη βοήθεια της Δέσποινας Μοιραράκη, ώστε να τη βοηθήσει στο «κλείσιμο» μιας συμφέρουσας συμφωνίας.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τα... μαγικά της στη δημοπρασία!

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε στους buyers ότι δεν πρόκειται να «χτυπήσει» το συγκεκριμένο αντικείμενο, με εκείνους να της κάνουν πλάκα.  

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τα... μαγικά της στη δημοπρασία!

Η κορυφαία προσφορά ήταν στα 310 ευρώ κι ήταν από την Ιόλη, που κατάφερε να πάρει το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο στο σπίτι της. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
CASH OR TRASH ΚΥΡΙΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top