Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τα... μαγικά της στη δημοπρασία!

Η Κυριακή πήγε στο Cash or Trash με ένα αγγλικό αντικείμενο «αρτ νουβό» των αρχών του 20ου αιώνα.

Η πωλήτρια απογοητεύτηκε με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου στα 200 ευρώ, ωστόσο πήγε στην εκπομπή με έναν ξεκάθαρο στόχο: να πετύχει την υψηλότερη προσφορά που μπορεί από τους αγοραστές. Για αυτό ζήτησε και τη βοήθεια της Δέσποινας Μοιραράκη, ώστε να τη βοηθήσει στο «κλείσιμο» μιας συμφέρουσας συμφωνίας.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε στους buyers ότι δεν πρόκειται να «χτυπήσει» το συγκεκριμένο αντικείμενο, με εκείνους να της κάνουν πλάκα.

Η κορυφαία προσφορά ήταν στα 310 ευρώ κι ήταν από την Ιόλη, που κατάφερε να πάρει το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο στο σπίτι της.

