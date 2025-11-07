Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!

H δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου έρχεται με έντονη πλανητική δραστηριότητα και η Άση Μπήλιου θα μας εξηγήσει όλες τις αλλαγές στο Stars System, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 13:00, αλλά και πώς θα διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας το επόμενο διάστημα.

Ο Ερμής και ο Δίας θα γυρίσουν σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία, ενώ ο Ουρανός και η Αφροδίτη αλλάζουν ζώδιο, διαφοροποιώντας την ενέργεια και τις εξελίξεις στη ζωή μας.

Ποια ζώδια δεν πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες και να μπουν σε δράση;

Ποιοι θα έχουν εντάσεις και πίεση στην καθημερινότητά τους και ποιοι θα έχουν επιστροφές από το ερωτικό τους παρελθόν;

Ποιοι θα έχουν ξαφνικές ανατροπές στα σχέδιά τους και ποιοι θα έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας ό,τι και αν συμβεί;

Ποιοι θα καταφέρουν να διορθώσουν παλιά λάθη και συμπεριφορές, ποιοι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να κάνουν ένα βήμα πίσω στα επαγγελματικά και ποιοι δεν πρέπει να πάρουν βιαστικές αποφάσεις για σχέσεις και συνεργασίες;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star!