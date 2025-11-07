Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την τέλεια συνταγή για το Σαββατοκύριακο

Μία εύκολη και νόστιμη συνταγή για όλη την οικογένεια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και ψάχνεις να βρεις μία εύκολη και λαχταριστή συνταγή να φτιάξεις για όλη την οικογένεια; 

Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία ωραία ιδέα. Ετοίμασε μοσχαράκι στιφάδο με πατάτες και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία. 

Υλικά της Συνταγής 

• 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας
• 1 κιλό μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1/2 φλ. ελαιόλαδο
• 1/2 φλ. κόκκινο κρασί
• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
 • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 2 φύλλα δάφνης
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 4–5 κόκκοι μπαχάρι
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• Αλάτι – πιπέρι
• Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
• 5–6 πατάτες κομμένες
 
Εκτέλεση  της Συνταγής

1. Σοτάρισμα κρέατος: Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρεις το μοσχάρι μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. 2. Σβήσιμο: Προσθέτεις το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. 3. Προσθήκη υλικών: Ρίχνεις τον πελτέ, την ντομάτα, τη ζάχαρη, το σκόρδο, τη δάφνη, την κανέλα, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτεις λίγο ζεστό νερό (ίσα να σκεπάζει το κρέας). 4. Μαγείρεμα: Σιγοβράζεις σε χαμηλή φωτιά για 1½–2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα. 5. Τα κρεμμυδάκια: Σε ένα τηγάνι, σοτάρεις τα καθαρισμένα κοκκάρια μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και τα προσθέτεις στην κατσαρόλα την τελευταία ώρα του βρασίματος. 6. Οι πατάτες: Κόβεις τις πατάτες σε μπαστουνάκια και τις τηγανίζεις σε καυτό ελαιόλαδο μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές. 7. Σερβίρισμα: Σερβίρεις το μοσχαράκι στιφάδο ζεστό, με τις τηγανιτές πατάτες στο πλάι ή από πάνω, ώστε να απορροφήσουν λίγη από τη σάλτσα.

Δείτε το Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Back to Top