Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την τέλεια συνταγή για το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και ψάχνεις να βρεις μία εύκολη και λαχταριστή συνταγή να φτιάξεις για όλη την οικογένεια;

μοσχαράκι στιφάδο

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία ωραία ιδέα. Ετοίμασε μοσχαράκι στιφάδο με πατάτες και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μοαχαράκι στιφάδο

Υλικά της Συνταγής

• 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας

• 1 κιλό μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1/2 φλ. ελαιόλαδο

• 1/2 φλ. κόκκινο κρασί

• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 2 φύλλα δάφνης

• 1 ξυλάκι κανέλας

• 4–5 κόκκοι μπαχάρι

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• Αλάτι – πιπέρι

• Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

• 5–6 πατάτες κομμένες



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρισμα κρέατος: Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρεις το μοσχάρι μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. 2. Σβήσιμο: Προσθέτεις το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. 3. Προσθήκη υλικών: Ρίχνεις τον πελτέ, την ντομάτα, τη ζάχαρη, το σκόρδο, τη δάφνη, την κανέλα, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτεις λίγο ζεστό νερό (ίσα να σκεπάζει το κρέας). 4. Μαγείρεμα: Σιγοβράζεις σε χαμηλή φωτιά για 1½–2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα. 5. Τα κρεμμυδάκια: Σε ένα τηγάνι, σοτάρεις τα καθαρισμένα κοκκάρια μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και τα προσθέτεις στην κατσαρόλα την τελευταία ώρα του βρασίματος. 6. Οι πατάτες: Κόβεις τις πατάτες σε μπαστουνάκια και τις τηγανίζεις σε καυτό ελαιόλαδο μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές. 7. Σερβίρισμα: Σερβίρεις το μοσχαράκι στιφάδο ζεστό, με τις τηγανιτές πατάτες στο πλάι ή από πάνω, ώστε να απορροφήσουν λίγη από τη σάλτσα.

Δείτε το Breakfast@Star