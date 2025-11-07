ΟΣΔΕΛ: Ζητά προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων απέναντι στην AI

Ξεκινά Πανελλαδική Καμπάνια προς όφελος της δημιουργικής κοινότητας

07.11.25 , 13:26 ΟΣΔΕΛ: Ζητά προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων απέναντι στην AI
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου), στο πλαίσιο του πολιτιστικού και κοινωνικού έργου του, υλοποιεί μεγάλη Πανελλαδική Ενημερωτική Καμπάνια Ευαισθητοποίησης και Κινητοποίησης προς όφελος των συμβασιούχων του και συνολικά της δημιουργικής κοινότητας. Στόχος της Καμπάνιας είναι η ανάδειξη της σημασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η επισήμανση της επιτακτικής ανάγκης για τη θωράκισή της απέναντι στις ανεξέλεγκτες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται αδιάκοπα, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη με καταιγιστικούς ρυθμούς, η αξία και η σημασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας φαίνεται να εξασθενούν στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου, των αναγνωστών και αναγνωστριών, των επιχειρήσεων, αλλά και θεσμικών φορέων. Την ίδια στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, προσφέροντας μεν απεριόριστες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα συνιστώντας μια σοβαρή απειλή για κάθε μορφή δημιουργίας και κάθε δημιουργό, όταν η χρήση της δε διέπεται από ένα σαφές και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο.

Το μήνυμα της Καμπάνιας είναι ξεκάθαρο: «Μαζί διεκδικούμε την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Μαζί δίνουμε συνέχεια στη Δημιουργία».

ΟΣΔΕΛ: Ζητά προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων απέναντι στην AI

Διότι η προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία· είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση της ενυπόγραφης συγγραφής, της γνήσιας και ελεύθερης ενημέρωσης, της πρωτότυπης δημιουργίας και του αυθεντικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι, πάνω απ’ όλα, η ασπίδα απέναντι στη μαζική και αλόγιστη αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Focus Bari, Νοέμβριος 2024), 9 στους 10 Έλληνες θεωρούν αναγκαίες τις αυστηρές ρυθμίσεις στη χρήση ΤΝ. Η ΤΝ εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η νομοθεσία, όμως, όχι. Και, στην υπόθεση των Πνευματικών Δικαιωμάτων, κρίσιμα ζητήματα ακόμα εκκρεμούν.

Η Καμπάνια εστιάζει σε τέσσερις κατηγορίες δημιουργών:

Συγγραφείς - Εκδότες: γιατί καμία ιστορία δεν πρέπει να μένει στη μέση.

Δημοσιογράφους - Εκδότες Τύπου: γιατί κανένα άρθρο δεν πρέπει να σταματήσει να γράφεται.

Εικονογράφους - Δημιουργούς εικόνας: γιατί κανένα σκίτσο δεν πρέπει να σταματήσει να σχεδιάζεται.

Ακαδημαϊκούς - Ερευνητές: γιατί καμία έρευνα δεν πρέπει να μένει ημιτελής.

Οι δημιουργοί κάθε μορφής, συγγραφείς, μεταφραστές/τριες, εκδότες/τριες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και ερευνητές/τριες, αποτελούν τη ζωντανή δύναμη του πολιτισμού, της γνώσης, της τέχνης και της ενημέρωσης. Η προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της ελεύθερης έκφρασης, στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικοινωνιακή δράση αναπτύσσεται, με πανελλαδική προβολή, μέσα από ενημερωτικά κείμενα με στατιστικά στοιχεία, μέσα από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, δυναμική παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενέργειες προβολής, με την έμπρακτη συμμετοχή δεκάδων καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών και εκδοτών.

Μέσα στον μήνα Νοέμβριο 2025 θα κυκλοφορήσουν και συλλεκτικοί σελιδοδείκτες, με τη φράση «Ό,τι αξίζει να γράφεται αξίζει να υπογράφεται», τους οποίους το αναγνωστικό κοινό θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από βιβλιοπωλεία και χώρους πολιτισμού.

Η καμπάνια πραγματοποιείται με την υποστήριξη ενώσεων συγγραφέων, μεταφραστών/στριών, εικονογράφων, εκδοτών/τριών Βιβλίου καθώς και εκδοτών/τριών Τύπου, που συμμετέχουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος, διότι στην εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη κατακλύζει με τις εφαρμογές της την κοινωνία και καταστρατηγεί τα δικαιώματα, η δύναμη της ανθρώπινης δημιουργίας, της ενημέρωσης και της γνώσης έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Με την υποστήριξη των ακόλουθων ενώσεων συγγραφέων, μεταφραστών/στριών, εικονογράφων, εκδοτών/τριών Βιβλίου καθώς και εκδοτών/τριών Τύπου:

  • ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ EΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΜΙΚΣ
  • PEN GREECE


ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ

• ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

• ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

• ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

• ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

• ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ

• ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


Προστατεύουμε τα Πνευματικά Δικαιώματα και γινόμαστε η συνέχεια της Δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και ενημερώσου.

osdel.gr: Θεμιστοκλέους 73, Αθήνα 106 83, τηλ. 210 3849 100, info@osdel.gr

ΟΣΔΕΛ
 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
