Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z

Η νέα μορφή εργασίας που συνδυάζει AI και ανθρώπινη δημιουργικότητα

04.11.25 , 11:17 Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z
Τι Είναι Το Vibe Working
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το vibe working είναι η νέα μορφή εργασίας, όπου η αυστηρή ιεραρχία δίνει τη θέση της στον αυθορμητισμό και οι εργαζόμενοι συνεργάζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη με έναν πιο ρευστό τρόπο. 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δομές εργασίας, τις αυστηρές ιεραρχίες και τα καθορισμένα καθήκοντα, το vibe working επιτρέπει  την ανάδειξη ιδεών μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και παραγωγικών εργαλείων.

εργασία σε υπολογιστή 1

Η βασική ιδέα είναι ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να μετατρέψει θολές σκέψεις σε δομημένα αποτελέσματα μέσω της επανάληψης σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή, ειδικά με τη μορφή βρόχου.

Αντί οι εργαζόμενοι να στοχεύουν στην τελειότητα από την αρχή, περιγράφουν ένα στόχο σε απλή γλώσσα και μετά τον διυλίζουν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της παραγωγής κωδικών, στρατηγικών, εγγράφων ή σχεδίων μέσω ενός δημιουργικού βρόχου ανατροφοδότησης.

Στην ουσία, η τάση του vibe working συνδυάζει δύο διαστάσεις: την ελευθερία και την ευελιξία που επιδιώκει η Gen Z, που δεν ενδιαφέρεται πια για τον συμβατικό ωράριο 09:00 – 17:00 και την τεχνολογική επανάσταση της AI που δίνει νέα εργαλεία δημιουργίας. Η γενιά αυτή θέλει να «vibeάρει»,  να συμμετέχει, να πειραματίζεται, να μην εγκλωβίζεται σε προδιαγεγραμμένα μοντέλα.

Αλλά το να δουλεύεις με vibe δε σημαίνει ότι η εργασία γίνεται εύκολη. Αντίθετα, σημαίνει ότι η εργασία απαιτεί νέα είδη δεξιοτήτων, όπως στρατηγική σκέψη, καθορισμός στόχων, επαναληπτική αξιοποίηση εργαλείων AI.

εργασία σε υπολογιστή 2

«Αν έχεις μια ιδέα, πρέπει να έχεις και μια στρατηγική και στόχους. Μετά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη για να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις την ιδέα», είπε η αντιπρόεδρος του τομέα Μάρκετινγκ της Marketri, Emilie DiFranco στο Business Insider. 

«Χωρίς αυτά τα θεμέλια, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί απλώς να παράγει σωρούς από όμορφο αλλά άχρηστο περιεχόμενο», συνέχισε.

Σε μια οργανωτική έκδοση, το vibe working επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του χώρου εργασίας και της παραγωγικότητας. Δεν είναι πλέον ο στατικός χώρος στο γραφείο ή η καθορισμένη ώρα, αλλά η ροή, ο αυθορμητισμός, η συνεργασία ανθρώπου και μηχανής. Η συμπληρωματική έννοια του vibe officing (όπου το άτομο επιλέγει χώρο και χρόνο με βάση το «vibe» της στιγμής) αναδεικνύει αυτή την αλλαγή συμπεριφοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, startups προσλαμβάνουν ειδικότητες όπως «Vibe Growth Manager» ή «Vibe Creator», και εφαρμογές όπως η Mea και η Sora δημιουργούν «vibe» video με AI.

εργασία σε υπολογιστή 3

Την ίδια ώρα η πίεση στους εργαζόμενους εντείνεται. Οι περισσότερες εταιρείες δεν εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους στο πώς θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά το γεγονός ότι το 71% αυτών θα προσλάμβαναν έναν λιγότερο έμπειρο υποψήφιο με γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με έναν πιο έμπειρο, ο οποίος όμως δεν έχει γνώσεις AI.

Vibe working: Πώς αξιολογείς τη «ροή» ή το «συναίσθημα» εργασίας;

Ακριβώς επειδή το vibe είναι υποκειμενικό, γίνεται έτσι δύσκολο να μετρηθεί. Πώς αξιολογεί κάποιος τη «ροή» ή το «συναίσθημα» εργασίας; Και τι σημαίνει για την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τη διαχείριση ανθρώπων όταν το vibe γίνεται μέρος της ιεραρχίας; Οι προκλήσεις είναι πολλές, όπως η διαχείριση προσδοκιών και η εκπαίδευση εργαζομένων στη χρήση εργαλείων AI και τη διαχείριση του νέου ρόλου τους.

Κι ενώ η έμφαση πέφτει στην ταχύτητα και την ευελιξία, υπάρχει και ο κίνδυνος της εκμετάλλευσης.  Εάν για παράδειγμα μια εταιρεία εκμεταλλεύεται την έλλειψη δομής για να απαιτεί περισσότερη παρουσία χωρίς σαφή κατεύθυνση, τότε το vibe working μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο marketing παρά ουσία.

«Επειδή μια ατμόσφαιρα είναι τόσο ανοιχτή σε ερμηνείες», λέει η κ. DiFranco στο Business Insider, «είναι τόσο δύσκολο να μετρήσουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αυτών των διαφορετικών εργασιών».

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αφθονία της αυτοματοποίησης δεν καταργούν την εργασία - τη μετασχηματίζουν. To vibe working αναδεικνύει πως η εργασία δεν είναι πλέον απλώς παραγωγή, αλλά διάλογος μεταξύ ανθρώπου, μηχανής και ιδέας.

Είναι ένας τρόπος εργασίας που δίνει έμφαση στο «πώς» παρά στο «πόσο», στο «δυναμικό» παρά στο «παραδοσιακό». Όμως απαιτεί περισσότερη εξειδίκευση, αυτοτροφοδότηση, ευελιξία και στρατηγική σκέψη.

Με άλλα λόγια, το vibe working μπορεί να είναι το επόμενο στάδιο του εργασιακού πολιτισμού, όπου η ιεραρχία και η στατικότητα δίνουν τη θέση τους στην κινητικότητα και τον πειραματισμό, και η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται συνεργάτης αντί ανταγωνιστής.

