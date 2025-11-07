Σταμάτης Κραουνάκης: Πέθανε η μητέρα του - «Ο άγγελος μας φτεροκοπάει»

Η συγκινητική ανάρτηση του καλλιτέχνη

Στ. Κραουνάκης: Μέσα μου, η καρδιά μου είναι άσπιλη για την Πρωτοψάλτη, έγινε μια στραβή σε λάθος ώρα/ Buongiorno
Δύσκολες ώρες περνά ο Σταμάτης Κραουνάκης, αφού έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από αναρτήση στα social media.

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία έχει ποζάρει μαζί με τη μητέρα του, την οποία κρατά αγκαλιά και φιλάει και τη συνοδεύει με το εξής κείμενο:

«Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό. Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό. Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντούρου ντούρου. Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπο***κες, που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους. Και χρησιμοποιούν εδώ το social media ελαφρώς σαν τον απόπατο τους. Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, έγραψε πως την ίδια ημέρα με τη μητέρα του, έφυγε από τη ζωή και ο Νίκος Στεφάνου. Ο σκηνογράφος και εικαστικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στην Ύδρα:

«Καλημέρα παιδιά. Να ειρηνέψουμε σήμερα. Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας. Υπέροχο μοναδικό. Αδιάσειστο. Και μαζί κι αυτός. Ο τεράστιος πρωτοπόρος εργάτης. Εικαστικός και επαναστάτης στην εικόνα της θεατρικής τέχνης. Είχα την χαρά να τον γνωρίσω κάποτε στην Ύδρα. Νίκος Στεφάνου. Αγάπη μου γλυκιά. Παιδάκι. Στο καλό μαζί με τον δικό μας άγγελο χέρι – χέρι! Καλημέρα στα όνειρά μας. Ν’ ανέβουν».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
