Βασίλης Καλλίδης: «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος»

«Ευχαριστώ τη Μενεγάκη, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η τηλεοπτική μου καριέρα»

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και για τις Ελένη Μενεγάκη, Φαίη Σκορδά και Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μίλησε ο Βασίλης Καλλίδης στη νέα του συνέντευξη.

Δες το Breakfast@Star

«Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος. Αλλάξτε τη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι μικρή και απλή», είπε αρχικά ο γνωστός σεφ στο Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη.

καλλιδης

«Ευχαριστώ την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η τηλεοπτική μου καριέρα. Ευχαριστώ επίσης και τη Φαίη Σκορδά. Με την Ελένη έχουμε επαφή, μιλάμε στο τηλέφωνο αραιά και που, η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση, θα ήθελα να κάνει κάτι που να την κάνει ευτυχισμένη» εξήγησε στη συνέχεια.

Ο Βασίλης Καλλίδης ανέφερε επίσης: «Όταν εγώ βγήκα στην τηλεόραση, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ήταν ήδη θεμελιωμένη, κάποιοι ήθελαν να μας βάλουν να μαλώσουμε. Η Αργυρώ βρίσκεται στην κορυφή».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ
BREAKFAST@STAR
