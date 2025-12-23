IRIS: Αυξάνεται το ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων από το 2026

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που πραγματοποιούμε άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω της δημοφιλούς υπηρεσίας IRIS, καθώς οι αρχές αποφάσισαν να επεκτείνουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών, διευκολύνοντας ουσιαστικά τους χρήστες στις καθημερινές τους οικονομικές ανάγκες.

Μέχρι σήμερα, οι απευθείας μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (γνωστές ως P2P) ήταν περιορισμένες στα 500 €, όπως και οι πληρωμές προς επαγγελματίες ή επιχειρήσεις (P2B) επίσης στα 500 €, με συνολικό ημερήσιο όριο τα 1.000 € σε συσσωρευμένη βάση. Από την επόμενη χρονιά όμως το ημερήσιο όριο ανεβαίνει και για τις δύο κατηγορίες συναλλαγών στα 1.000 € η καθεμία, δίνοντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία για μεταφορές είτε σε φίλους και συγγενείς είτε σε επαγγελματίες για την εξόφληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, για τις μεταφορές από ιδιώτη σε ιδιώτη (P2P), καθιερώνεται και ένα μηνιαίο πλαφόν των 5.000 €, ενώ για τις επαγγελματικές πληρωμές δεν τίθεται αντίστοιχος περιορισμός ανά μήνα.

Η χρήση του IRIS παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, με εκατομμύρια ενεργούς χρήστες να πραγματοποιούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγές, γεγονός που υποδηλώνει την αποδοχή του συστήματος από το κοινό και τη διείσδυσή του στην καθημερινή οικονομική ζωή.

Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν στόχο να προωθήσουν ακόμα περισσότερο τις ψηφιακές πληρωμές, προσφέροντας στους πολίτες μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των χρημάτων τους μέσω του κινητού ή του e-banking.