Μουσταφά Φαλ - Ολυμπιακός: Επιστρέφει στην ενεργό δράση;

Μια αχτίδα φωτός εμφανίστηκε στον ορίζοντα για τον Ολυμπιακό και τον Μουσταφά Φαλ, καθώς τα τελευταία νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γάλλου σέντερ είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εξειδικευμένης γαλλικής ιστοσελίδας BeBasket, ο 33χρονος «πύργος» των «ερυθρολεύκων» φαίνεται πως κερδίζει τη μάχη με τον χρόνο, ανατρέποντας τα αρχικά δυσοίωνα προγνωστικά.
