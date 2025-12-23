Μουσταφά Φαλ - Ολυμπιακός: Επιστρέφει στην ενεργό δράση;

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό για την κατάσταση του Γάλλου σέντερ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με τη φανέλα του Μουσταφά Φαλ στα χέρια ο αρχηγός του Ολυμπιακού / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια αχτίδα φωτός εμφανίστηκε στον ορίζοντα για τον Ολυμπιακό και τον Μουσταφά Φαλ, καθώς τα τελευταία νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γάλλου σέντερ είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εξειδικευμένης γαλλικής ιστοσελίδας BeBasket, ο 33χρονος «πύργος» των «ερυθρολεύκων» φαίνεται πως κερδίζει τη μάχη με τον χρόνο, ανατρέποντας τα αρχικά δυσοίωνα προγνωστικά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΑΛ
