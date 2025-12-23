Leapmotor C10 REEV: Με PHEV τεχνολογία και τιμή 33.900 ευρώ

Πως λειτουργεί το σύστημα κίνησης

Αυτοκινητο
Leapmotor C10 REEV: Με PHEV τεχνολογία και τιμή 33.900 ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χάρη στην νέα προωθητική ενέργεια των €3.000 η εισαγωγική τιμή της έκδοσης Leapmotor C10 REEV με το ριζοσπαστικό σύστημα κίνησης REEV είναι πλέον στις €33.900 και συνοδεύεται από εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα: Πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6” και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, μέχρι και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Design προσθέτει έναντι €1.500 δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20” και πίσω σκούρα κρύσταλλα. Να σημειωθεί ότι και στα δύο επίπεδα εξοπλισμού, ο φόρος που επιβαρύνει το χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός ενώ υπάρχει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στο δακτύλιο και δωρεάν στάθμευση στις ελεγχόμενες ζώνες.

Εξασφαλίζοντας εξ ορισμού αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, παράλληλα έχει κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC). Η μπαταρία είναι επαρκής για αυτονομία 145 km, ενώ συνολικά το C10 REEV μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 χλμ. χωρίς καμία ανάγκη για ανεφοδιασμό ή επιπλέον φόρτιση.Το μυστικό κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που παίρνει κίνηση από τον ειδικά εξελιγμένο κινητήρα βενζίνης του αυτοκινήτου, συνδυασμό που χρειάζεται μόλις 0,3 lt για την παραγωγή μιας kWh. Με απλά λόγια το C10 REEV μπορεί να παράγει μόνο του την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, αποδίδοντας 215 HP και με όλα τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, δηλαδή κορυφαία ποιότητα λειτουργίας και κύλισης.

Στο σύστημα REEV ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία με τη σειρά της έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh και μπορεί να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW, κάτι που σημαίνει το 50% της ενέργειας σε μόλις 18’.Στην οδήγηση, το C10 REEV δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση. Ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας ο οδηγός μπορεί να θέσει σε προτεραιότητα την απόλυτη οικονομία ή τις επιδόσεις, ενώ έχει στη διάθεσή του ένα αυτοκίνητο με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική καθημερινότητα όσο και στη διάνυση μεγάλων αποστάσεων.

Όπως όλα τα Leapmotor, το νέο C10 REEV καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέρη και για 8 (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ είναι διαθέσιμο για παραγγελίες σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT/FIAT Professional, Jeep, Abarth).

