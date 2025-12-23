Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου – Βίντεο

Εξοργίστηκε γιατί του είχε κάνει παρατήρηση πριν από μια εβδομάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 11:55 Χαλάει ο καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα
23.12.25 , 11:45 Ευγενία Σαμαρά: «Απαιτητικό με δυσκολίες το 2025»
23.12.25 , 11:38 ΕΛ.ΑΣ.: «Δε θα επιτρέψουμε την έξοδο των Χριστουγέννων μέσα από τα μπλόκα»
23.12.25 , 11:37 Ορφέας Αυγουστίδης: «Η συνεργασία με την Ευγενία Σαμαρά είναι άθλια»
23.12.25 , 11:25 Ξεκούκης: «Σφήνωσε στην καπνοδόχο και φώναζε ''φράκαρα''»
23.12.25 , 11:21 Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ποσειδώνος - Βίντεο
23.12.25 , 11:16 Ελένη Καρακάση: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με το θέμα του παιδιού
23.12.25 , 11:07 Γιάννης Στάνκογλου: «Κάνω ότι μπορώ για να είμαι κοντά στα παιδιά μου»
23.12.25 , 11:00 DS Ν°8: Η ναυαρχίδα στην Ελλάδα - Τιμές
23.12.25 , 10:59 Αγγέλου: «Ήταν πολύ ωραία που βρεθήκαμε στο reunion του Παρά 5»
23.12.25 , 10:52 Γκαγκάκη: «Ο αδύναμος κρίκος έρχεται με τη Μαρία Μπακοδήμου»
23.12.25 , 10:47 Λένα Δροσάκη: Το χριστουγεννιάτικο δώρο που της έκανε ο γιος της
23.12.25 , 10:44 Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Τροποποιήσεις δρομολογίων
23.12.25 , 10:39 Νεκρό βρέφος: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα τον βάλω στο χώμα»
23.12.25 , 10:35 Μουσταφά Φαλ - Ολυμπιακός: Επιστρέφει στην ενεργό δράση;
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Νεκρό βρέφος: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα τον βάλω στο χώμα»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας
Κουτσόπουλος: «Από τη συναναστροφή με παιδιά, εμείς είμαστε οι κερδισμένοι»
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τουρκία: Μαθητής Πυροβόλησε Τον Διευθυντή Σχολείου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο της Τουρκίας, όταν ένας μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου την ώρα του διαλείμματος. 

 

 

Ο διευθυντής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ στο σχολείο επικράτησε πανικός με τους μαθητές και τους καθηγητές να τρέχουν να προφυλαχθούν από τα πυρά. 

Nεκρός ο ύποπτος για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο μαθητής φέρεται να εξοργίστηκε από μια παρατήρηση που του είχε κάνει ο διευθυντής την προηγούμενη εβδομάδα. Η παρατήρηση αφορούσε στο γεγονός ότι είχε πάει στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο. 

Σίδνεϊ: Τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης - 10 ετών το νεότερο

Η κατάσταση του διευθυντή θεωρείται κρίσιμη και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του. 

Ο ανήλικος μαθητής συνελήφθη και κρατείται, ενώ υπό κράτηση είναι και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top