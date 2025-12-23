Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου – Βίντεο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο της Τουρκίας, όταν ένας μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου την ώρα του διαλείμματος.
⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025
In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.
The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN
Ο διευθυντής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ στο σχολείο επικράτησε πανικός με τους μαθητές και τους καθηγητές να τρέχουν να προφυλαχθούν από τα πυρά.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο μαθητής φέρεται να εξοργίστηκε από μια παρατήρηση που του είχε κάνει ο διευθυντής την προηγούμενη εβδομάδα. Η παρατήρηση αφορούσε στο γεγονός ότι είχε πάει στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
Η κατάσταση του διευθυντή θεωρείται κρίσιμη και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.
Ο ανήλικος μαθητής συνελήφθη και κρατείται, ενώ υπό κράτηση είναι και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.