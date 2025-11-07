Σωματείο ΕΛΙΖΑ: «Μιλώντας ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση»

Εκδήλωση με την υποστήριξη της ΕΙΤΗΣΕΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 14:34 Oλυμπιακός: Στην αποστολή του Μαρόκου ο Ελ Κααμπί
07.11.25 , 14:34 Piaggio: Σε τιμές Black Friday
07.11.25 , 14:33 Cash or Trash: Το αντικείμενο που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής
07.11.25 , 14:02 Σωματείο ΕΛΙΖΑ: «Μιλώντας ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση»
07.11.25 , 14:01 Τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα: Σε ποια ζώδια φέρνει έντονα πάθη
07.11.25 , 13:51 Βορίζια: Μεγάλη έρευνα για τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής
07.11.25 , 13:26 ΟΣΔΕΛ: Ζητά προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων απέναντι στην AI
07.11.25 , 13:19 Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις οικογένειες πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ
07.11.25 , 13:18 Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!
07.11.25 , 12:48 Μαρί Κιουρί: Η φυσικός με τα δύο Νόμπελ και η ερωτική σχέση που σκανδάλισε
07.11.25 , 12:47 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την τέλεια συνταγή για το Σαββατοκύριακο
07.11.25 , 12:38 Βασίλης Καλλίδης: «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος»
07.11.25 , 12:09 Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
07.11.25 , 12:03 IQ 160: «Μουρίκη, πρέπει να με ξεχάσεις!» - Δείτε sneak preview
07.11.25 , 11:50 Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Άνω Λιόσια - Έξι συλλήψεις
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
Τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα: Σε ποια ζώδια φέρνει έντονα πάθη
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
Μαρί Κιουρί: Η φυσικός με τα δύο Νόμπελ και η ερωτική σχέση που σκανδάλισε
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Piaggio: Σε τιμές Black Friday
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Unsplash
Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Παιδική Κακοποίηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την παιδική κακοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργανώνει το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30 π.μ. στην Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20 Αθήνα).

Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα

Η συζήτηση, με τίτλο «Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση;» στοχεύει στην παρουσίαση των τρόπων πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ ως συν-θεματοφύλακες της προστασίας των παιδιών.

Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ενώ στον διάλογο θα συμβάλλουν με τις απόψεις και την εμπειρία τους, η δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Άρια Αγάτσα και η διακεκριμένη ηθοποιός Μαρία Κίτσου. Την ομάδα του ΕΛΙΖΑ θα εκπροσωπήσουν η Ξένια Παπασταύρου, Διευθύντρια του Σωματείου, η Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δρ. Δικαιωμάτων του Παιδιού, Νομικός και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, καθώς και η Όλγα Νικολαΐδου, παιδίατρος στη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σωματείο Eliza: Μιλώντας ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Η συζήτηση, που πραγματοποιείται μέσα στον Νοέμβριο – μήνα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς είναι αφιερωμένος στην καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης – γίνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση, προβληματισμό και κινητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα που αφορά όλους και δεν πρέπει να μένει στη σιωπή.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΙΖΑ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΕΙΤΗΣΕΕ
 |
ΕΣΗΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top