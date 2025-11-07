Άρης Αντωνόπουλος: «Έφτασα σε πολύ άσχημο επίπεδο - Έχασα αγαπημένο φίλο»

Συναντήσαμε τον ηθοποιό Άρη Αντωνόπουλο για μια όμορφη και ειλικρινή συζήτηση, όπου μοιράστηκε μαζί μας σκέψεις για την υποκριτική, την καριέρα του στην υποκριτική από μικρή ηλικία, ενώ μιλήσαμε και για τα προσωπικά του, τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν έχασε αγαπημένο φίλο του αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει τον έρωτα. Ο Άρης πρωταγωνιστεί αυτήν την περίοδο στην ΕΡΤ στην τρίτη σεζόν της σειράς Ηλέκτρα, ενώ συμμετέχει και στο Porto Leone.

Ο Άρης Αντωνόπουλος μίλησε αποκλειστικά στο star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη

Χαίρομαι πάρα πολύ, Άρη μου, που σε γνωρίζω! Πώς είσαι σήμερα;

"Σήμερα είμαι πολύ καλά, περιμένουμε τη βροχή και μετά από εδώ έχω γυρίσματα."

Ατελείωτα γυρίσματα;

"Όχι ατελείωτα, εντάξει, 10 ώρες. Έχουμε άλλες 14 ώρες μετά μέσα στη μέρα."

Πόσες ώρες κοιμάσαι;

"Καλή ερώτηση και με αγχώνει πολύ αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ένα 6ωρο το κοιμάμαι σίγουρα."

Είσαι και από πολύ μικρός στην τηλεόραση, πότε ήταν η πρώτη σου δουλειά;

"Ήμουν από 7 χρονών και 9 έκανα την πρώτη μου σειρά και μετά λίγο τα πράγματα έτσι προχώρησαν."

Ποια σειρά ήταν η πρώτη;

"Ήταν το 'Κάτω από την Ακρόπολη'. Το '99."

Τα bullying που είχε δεχθεί στο παρελθόν

«Είχα δεχθεί bullying, όχι λόγω των ρόλων, λόγω της προβολής που υπήρχε τότε. Ήταν μια φάση της εποχής, πάντα συνέβαινε αυτό, δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι και εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό μετά. Μπορείς απλά να μπεις στη θέση και να πεις 'είμαι θύμα', ας πούμε, ή απλά να το ξεπερνάς. Παιδιά, να πάτε όλοι ψυχολόγο, μην το αφήσετε» είπε χαρακτηριστικά ο Άρης ο οποίος τόνισε ότι όλο αυτό ανήκει στο παρελθόν και δε θεωρεί ωφέλιμο να μιλάει γι' αυτό πια.

Η απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου και η ψυχοθεραπεία

«Άργησα, πιστεύω, να πάω σε ψυχολόγο. Έπρεπε να γίνουν τραγικά πράγματα στη ζωή μου για να σου πω ότι αποφάσισα να πάω. Αλλά έπρεπε να είχα πάει πολύ νωρίτερα. Έφτασα σε πολύ άσχημο επίπεδο. Ήταν μια περίοδος που έχασα ένα πολύ αγαπημένο φίλο μου. Με άσχημο τρόπο κιόλας. Οπότε έπρεπε κάπως να ζητήσω βοήθεια. Και δεν το θεωρώ αδυναμία το να ζητήσεις βοήθεια. Το κάνεις για εσένα» είπε ο Άρης Αντωνόπουλος.

«Τα ταμπού γύρω από την ψυχοθεραπεία δεν τα εστερνίζομαι. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πάνε. Και όλοι το έχουν ανάγκη. Γιατί μετά θα έχουμε πολύ καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας. Και κυρίως καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Πώς θα σε καταλάβουν, αν δεν καταλαβαίνεις εσένα πρώτα;» πρόσθεσε.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή και τον ρόλο του «κακού παιδιού» Στράτο στο Porto Leone, ο Άρης ανέφερε: «Σίγουρα έχω κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά όχι στο βαθμό στον οποίο τα έχω μεγεθύνει για να βγαίνουν σε αυτό το χαρακτήρα. Εννοώ ότι, ας πούμε, μια μετεφηβική τρέλα, σίγουρα την πέρασα. Απλά δεν έκανα πράξεις τόσο κατακριτέες που να έχουν πολύ βαρύ αντίκτυπο απέναντι στους άλλους και να πρέπει να ορθώσω το ανάστημα και να πάρω τις ευθύνες μου."

Είναι ρομαντικός τύπος ο Άρης Αντωνόπουλος;

«Αυτό το πράγμα νομίζω από ό,τι παρατηρώ στη ζωή μου κάνει κύκλους. Δεν είσαι πάντα ρομαντικός και είναι και ανάλογα με το τι άνθρωπο έχεις απέναντί σου και σε τι κατάσταση είσαι. Νομίζω ότι είμαι και τα δύο, δηλαδή όταν λέω και τα δύο είμαι και πολύ κυνικός αλλά και ρομαντικός ταυτόχρονα» είπε.

Για τους στόχους που έχει θέσει ο ηθοποιός εξήγησε: «Θέτω στόχους αλλά έχω έναν μακροπρόθεσμο στόχο και έχω και βραχυπρόθεσμους οι οποίοι είναι πιο κοντινοί, πιο εύκολοι, πιο εύκολα επιτεύξιμοι γιατί αλλιώς, άμα θέτεις για πολύ μακριά και δεν το καταφέρεις απογοητεύεσαι. Κοίτα, για μένα ένας πολύ καλός στόχος είναι να καταφέρω να πειθαρχήσω στο πρόγραμμα που έχω θέσει».