Cash or Trash: Το αντικείμενο που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 17:20 στο Star

Cash or Trash Trailer 7/11/25
Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Αλέξανδρος δηλώνει «πρωτάρης συλλέκτης» και έρχεται με μεγάλη χαρά στο Cash Or Trash, για να ζήσει και την πρώτη του δημοπρασία! Το αντικείμενό του, που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, είναι ίσως το δεύτερο της κατηγορίας ελληνικών ιστορικών αντικειμένων, που παρουσιάζεται στην εκπομπή. Η πληρότητα, η κατάσταση του αντικειμένου, η παλαιότητα αλλά και η θεματολογία του, γοητεύουν τη νέα αγοράστρια του Cash or Trash και δημιουργό κοσμημάτων, Νάντια Μπέλε. Ο Αλέξανδρος ζει μια μοναδική εμπειρία στην πρώτη του δημοπρασία!

Cash or Trash: Το αντικείμενο που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής

Η Σέλμα Φονσέκα ξαναχτυπά την πόρτα του Cash or Trash! Η Ελληνοβραζιλιάνα φωτογράφος διασημοτήτων του εξωτερικού μαγεύει, για ακόμα μία φορά, με τις ιστορίες της από το παρελθόν και περιγράφει σκηνές από τις πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής στον λαμπερό κόσμο του Χόλυγουντ και όχι μόνο. Το αντικείμενο σπουδαίου Σουηδού σχεδιαστή, που φέρει υπογραφή ενός οίκου από το 1607, καταφέρνει να ενθουσιάσει και να κερδίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών, περισσότερο και από τις ιστορίες των διασημοτήτων, που αφηγείται η Σέλμα.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής

Ο Τίμωνας σφραγίζει την επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, όπως και την προηγούμενη φορά, με την παρουσία του στην αγαπημένη του εκπομπή, στο Cash or Trash! Έχοντας εμπειρία στον κόσμο της μόδας και του εμπορίου στο εξωτερικό, ο πωλητής αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στην Ελλάδα. Στο δωμάτιο των αγοραστών παρουσιάζει ένα αντικείμενο μόδας, με αναφορές στην space age εποχή, ένα αξεσουάρ που θυμίζει κάτι από την ταινία του 1968 «Μπαρμπαρέλα» με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα. Ποιοι από τους αγοραστές θα κάνουν προσφορές και πως θα τις αξιολογήσει ο πωλητής;

Cash or Trash: Το αντικείμενο που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Cash or Trash: Το αντικείμενο που μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής

CASH OR TRASH
